18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.45
596.99
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.12.2025, 09:52

В Казахстане скоропостижно скончался известный футбольный тренер

Новости Казахстана 0 1 172

В возрасте 46 лет скончался руководитель Академии футбольного клуба «Кайрат» Кирилл Кекер, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу алматинской команды.

Фото: ФК "Кайрат"
Фото: ФК "Кайрат"

Огромная потеря для клуба и казахстанского футбола

ФК «Кайрат» отмечает, что уход Кирилла Кекера является невосполнимой потерей для всего клуба. Более десяти лет он оставался ключевой фигурой в системе «Кайрата», формируя стратегию развития футбола в Алматы и в стране в целом.

«Мы глубоко потрясены утратой человека, который определял путь нашего клуба и вдохновлял молодых футболистов», – говорится в сообщении клуба.

Профессионализм и преданность делу

Кирилл Сергеевич зарекомендовал себя как строгий, но справедливый наставник, умеющий раскрывать потенциал молодых игроков и поддерживать их в критические моменты карьеры.

Его заслуги включают:

  • Развитие Академии ФК «Кайрат»;

  • Вклад в успехи основной команды клуба;

  • Работа с юношеской сборной Казахстана U-19.

Его профессиональная деятельность оставила заметный след в формировании нового поколения казахстанских футболистов.

Ключевые этапы карьеры

За время работы в клубе Кирилл Кекер занимал ряд значимых позиций:

  • 2022–2024 гг. – главный тренер основной команды «Кайрат»;

  • 2025 г. – руководитель Академии клуба и параллельно тренер юношеской сборной Казахстана U-19.

Его опыт и лидерские качества способствовали укреплению академической и спортивной инфраструктуры клуба.

Слова соболезнования

ФК «Кайрат» выражает глубокие соболезнования семье, родственникам и близким Кирилла Кекера, отмечая его как выдающегося профессионала и преданного делу наставника.

0
8
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь