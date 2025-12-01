В Казахстане скоропостижно скончался известный футбольный тренер

В возрасте 46 лет скончался руководитель Академии футбольного клуба «Кайрат» Кирилл Кекер, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу алматинской команды .

Фото: ФК "Кайрат"

Огромная потеря для клуба и казахстанского футбола

ФК «Кайрат» отмечает, что уход Кирилла Кекера является невосполнимой потерей для всего клуба. Более десяти лет он оставался ключевой фигурой в системе «Кайрата», формируя стратегию развития футбола в Алматы и в стране в целом.

«Мы глубоко потрясены утратой человека, который определял путь нашего клуба и вдохновлял молодых футболистов», – говорится в сообщении клуба.

Профессионализм и преданность делу

Кирилл Сергеевич зарекомендовал себя как строгий, но справедливый наставник, умеющий раскрывать потенциал молодых игроков и поддерживать их в критические моменты карьеры.

Его заслуги включают:

Развитие Академии ФК «Кайрат»;

Вклад в успехи основной команды клуба;

Работа с юношеской сборной Казахстана U-19.

Его профессиональная деятельность оставила заметный след в формировании нового поколения казахстанских футболистов.

Ключевые этапы карьеры

За время работы в клубе Кирилл Кекер занимал ряд значимых позиций:

2022–2024 гг. – главный тренер основной команды «Кайрат»;

2025 г. – руководитель Академии клуба и параллельно тренер юношеской сборной Казахстана U-19.

Его опыт и лидерские качества способствовали укреплению академической и спортивной инфраструктуры клуба.

Слова соболезнования

ФК «Кайрат» выражает глубокие соболезнования семье, родственникам и близким Кирилла Кекера, отмечая его как выдающегося профессионала и преданного делу наставника.