В Казахстане скоропостижно скончался известный футбольный тренер

В возрасте 46 лет скончался руководитель Академии футбольного клуба «Кайрат» Кирилл Кекер, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу алматинской команды.
ФК «Кайрат» отмечает, что уход Кирилла Кекера является невосполнимой потерей для всего клуба. Более десяти лет он оставался ключевой фигурой в системе «Кайрата», формируя стратегию развития футбола в Алматы и в стране в целом.
«Мы глубоко потрясены утратой человека, который определял путь нашего клуба и вдохновлял молодых футболистов», – говорится в сообщении клуба.
Кирилл Сергеевич зарекомендовал себя как строгий, но справедливый наставник, умеющий раскрывать потенциал молодых игроков и поддерживать их в критические моменты карьеры.
Его заслуги включают:
Развитие Академии ФК «Кайрат»;
Вклад в успехи основной команды клуба;
Работа с юношеской сборной Казахстана U-19.
Его профессиональная деятельность оставила заметный след в формировании нового поколения казахстанских футболистов.
За время работы в клубе Кирилл Кекер занимал ряд значимых позиций:
2022–2024 гг. – главный тренер основной команды «Кайрат»;
2025 г. – руководитель Академии клуба и параллельно тренер юношеской сборной Казахстана U-19.
Его опыт и лидерские качества способствовали укреплению академической и спортивной инфраструктуры клуба.
ФК «Кайрат» выражает глубокие соболезнования семье, родственникам и близким Кирилла Кекера, отмечая его как выдающегося профессионала и преданного делу наставника.
Комментарии0 комментарий(ев)