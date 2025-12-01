18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.12.2025, 10:11

Аида Балаева получила новую должность в правительстве Казахстана

Новости Казахстана 0 663

Аида Балаева назначена на пост заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду. 

Фото: el.kz
Фото: el.kz

«Указом Главы государства Балаева Аида Галымовна назначена заместителем премьер-министра – министром культуры и информации Республики Казахстан», – говорится в пресс-релизе.

Утверждение Мажилисом

Кандидатура Аиды Балаевой была одобрена депутатами Мажилиса, после чего она официально приступила к исполнению своих новых обязанностей.

Образование и начало карьеры

Аида Балаева получила высшее образование в двух ведущих казахстанских вузах:

  • В 2000 году окончила Алматинский государственный университет имени Абая.

  • В 2007 году завершила обучение в Казахском национальном аграрном университете.

Свою профессиональную деятельность начала в 1999 году в Алматинском областном управлении информации и общественного согласия, где работала до 2004 года. В дальнейшем она возглавляла отдел анализа и прогнозирования управления информации по Алматы, а в 2006 году стала директором Департамента внутренней политики Алматы.

Продвижение в государственном управлении

С 2010 по 2014 год Аида Балаева занимала должность заместителя акима Астаны. В 2014 году она перешла на работу в Администрацию Президента, где возглавляла отдел внутренней политики.

В 2019 году Балаева была назначена помощником Президента – заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента.

Министр информации и культуры

  • 2020 год – назначена министром информации и общественного развития.

  • 2022 год – получила должность заместителя руководителя Администрации Президента.

  • 2 сентября 2023 года – указом Президента назначена министром культуры и информации.

  • 6 февраля 2024 года – вновь утверждена на посту министра культуры и информации.

Таким образом, назначение на должность заместителя премьер-министра закрепляет за Аидой Балаевой её высокий статус в казахстанском государственном управлении и отражает многолетний опыт работы в сфере внутренней политики и культуры.

1
5
2
