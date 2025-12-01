Аида Балаева получила новую должность в правительстве Казахстана

Аида Балаева назначена на пост заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
«Указом Главы государства Балаева Аида Галымовна назначена заместителем премьер-министра – министром культуры и информации Республики Казахстан», – говорится в пресс-релизе.
Кандидатура Аиды Балаевой была одобрена депутатами Мажилиса, после чего она официально приступила к исполнению своих новых обязанностей.
Аида Балаева получила высшее образование в двух ведущих казахстанских вузах:
В 2000 году окончила Алматинский государственный университет имени Абая.
В 2007 году завершила обучение в Казахском национальном аграрном университете.
Свою профессиональную деятельность начала в 1999 году в Алматинском областном управлении информации и общественного согласия, где работала до 2004 года. В дальнейшем она возглавляла отдел анализа и прогнозирования управления информации по Алматы, а в 2006 году стала директором Департамента внутренней политики Алматы.
С 2010 по 2014 год Аида Балаева занимала должность заместителя акима Астаны. В 2014 году она перешла на работу в Администрацию Президента, где возглавляла отдел внутренней политики.
В 2019 году Балаева была назначена помощником Президента – заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента.
2020 год – назначена министром информации и общественного развития.
2022 год – получила должность заместителя руководителя Администрации Президента.
2 сентября 2023 года – указом Президента назначена министром культуры и информации.
6 февраля 2024 года – вновь утверждена на посту министра культуры и информации.
Таким образом, назначение на должность заместителя премьер-министра закрепляет за Аидой Балаевой её высокий статус в казахстанском государственном управлении и отражает многолетний опыт работы в сфере внутренней политики и культуры.
