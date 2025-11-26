KV Kazakhstan продемонстрировала инновации в переработке руд на MinTech 2025 в Актобе

На международной выставке MinTech 2025 в Актобе компания KV Kazakhstan представила передовые разработки в области переработки цветных металлов, которые могут существенно изменить подход к добыче и утилизации руд в Казахстане. Главной новинкой стала технология модифицированного скважинного выщелачивания , впервые показанная широкой профессиональной аудитории и вызвавшая живой интерес среди участников рынка, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Прорывная технология скважинного выщелачивания

Компания ТОО «KV Kazakhstan», реализующая проект № DP23691990 «Переработка руд и техногенных минеральных образований цветных металлов модифицированным методом скважинного выщелачивания», представила на выставке:

ключевые научно-технические решения;

результаты пилотных испытаний;

модульные установки кюветного выщелачивания для никелевых руд.

Специалисты компании подробно показали, как технология позволяет перерабатывать бедные руды и хвосты прямо на местах их образования. Такой подход снижает операционные расходы, минимизирует воздействие на окружающую среду и вовлекает в оборот ранее нерентабельные ресурсы.

Практическая демонстрация и отраслевой семинар

В рамках MinTech 2025 KV Kazakhstan провела специализированный отраслевой семинар, где открыто демонстрировала эффективность своей технологии. Участники смогли ознакомиться с реальными результатами пилотных проектов и оценить потенциал новых методов переработки руд.

Научная и международная поддержка проекта

Реализация проекта стала возможна благодаря коммерциализации научных разработок при поддержке АО «Фонд науки». Это сотрудничество позволило:

перейти от лабораторных экспериментов к промышленным прототипам;

расширить международные связи компании;

подготовить платформу для крупных пилотных проектов.

Научную базу проекта формирует сотрудничество с Satbayev University, где проводятся исследования по моделированию, оптимизации и повышению эффективности процессов выщелачивания. Университетская экспертиза усилила технологическую составляющую и придала проекту дополнительную научную глубину.

Укрепление позиций на международной арене

Участие в MinTech 2025 укрепило репутацию KV Kazakhstan как одного из ведущих игроков в сфере инновационных геотехнологий. Представленные решения открывают компании новые возможности для: