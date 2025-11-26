KV Kazakhstan продемонстрировала инновации в переработке руд на MinTech 2025 в Актобе

На международной выставке MinTech 2025 в Актобе компания KV Kazakhstan представила передовые разработки в области переработки цветных металлов, которые могут существенно изменить подход к добыче и утилизации руд в Казахстане. Главной новинкой стала технология модифицированного скважинного выщелачивания, впервые показанная широкой профессиональной аудитории и вызвавшая живой интерес среди участников рынка, сообщает Lada.kz.
Компания ТОО «KV Kazakhstan», реализующая проект № DP23691990 «Переработка руд и техногенных минеральных образований цветных металлов модифицированным методом скважинного выщелачивания», представила на выставке:
ключевые научно-технические решения;
результаты пилотных испытаний;
модульные установки кюветного выщелачивания для никелевых руд.
Специалисты компании подробно показали, как технология позволяет перерабатывать бедные руды и хвосты прямо на местах их образования. Такой подход снижает операционные расходы, минимизирует воздействие на окружающую среду и вовлекает в оборот ранее нерентабельные ресурсы.
В рамках MinTech 2025 KV Kazakhstan провела специализированный отраслевой семинар, где открыто демонстрировала эффективность своей технологии. Участники смогли ознакомиться с реальными результатами пилотных проектов и оценить потенциал новых методов переработки руд.
Реализация проекта стала возможна благодаря коммерциализации научных разработок при поддержке АО «Фонд науки». Это сотрудничество позволило:
перейти от лабораторных экспериментов к промышленным прототипам;
расширить международные связи компании;
подготовить платформу для крупных пилотных проектов.
Научную базу проекта формирует сотрудничество с Satbayev University, где проводятся исследования по моделированию, оптимизации и повышению эффективности процессов выщелачивания. Университетская экспертиза усилила технологическую составляющую и придала проекту дополнительную научную глубину.
Участие в MinTech 2025 укрепило репутацию KV Kazakhstan как одного из ведущих игроков в сфере инновационных геотехнологий. Представленные решения открывают компании новые возможности для:
запуска крупных пилотных проектов;
расширения международного сотрудничества;
продвижения казахстанских научных разработок на глобальном уровне.
