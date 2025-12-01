Экологический шок в Казахстане: Кашаган и рекордный штраф в 2,3 трлн тенге - кто заплатит

Спор вокруг крупнейшего казахстанского нефтегазового месторождения Кашаган продолжает оставаться в центре внимания. Речь идет о сумме в 2,3 трлн тенге, связанных с нарушениями экологического законодательства. Министерство экологии и природных ресурсов сообщило подробности текущего процесса, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Sputnik / Анатолий Устиненко

Предыстория конфликта: предписание департамента экологии

Ранее административная судебная коллегия в Астане отменила предписание Департамента экологии Атырауской области. Причиной стала процедура его вынесения: суд выявил процессуальные нарушения, допущенные при оформлении документа.

В министерстве подчеркнули, что отмена предписания не снимает с "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." (NCOC) ответственность за экологические нарушения. Департамент должен был пересмотреть административные меры, учитывая правовую позицию суда.

Действия регионального департамента

По информации Минэкологии, Атырауский департамент устранил выявленные процессуальные нарушения. После этого ведомство направило жалобу в кассационный суд, что позволило продолжить процесс взыскания с NCOC в рамках действующего законодательства.

Размер штрафа и его основания

Согласно нормам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), компании NCOC был назначен штраф в размере 2,3 трлн тенге. Штраф связан с превышением нормативов по размещению серы, что является нарушением экологических требований.

Текущая стадия рассмотрения

В настоящий момент постановление о наложении административного взыскания обжаловано в Комитете экологического регулирования и контроля при Министерстве экологии и природных ресурсов. По словам ведомства, жалобы находятся на рассмотрении и окончательное решение еще не принято.

Что это значит для Кашагана и экологии

Ситуация вокруг Кашагана демонстрирует сложность соблюдения экологического законодательства в крупном нефтегазовом секторе. Процессуальные нарушения при вынесении предписаний могут замедлить привлечение компаний к ответственности, но Министерство экологии подтверждает свою готовность добиваться соблюдения норм.