Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
01.12.2025, 11:30

В Казахстане с 1 января переселенцам на север поднимут выплаты на миллионы тенге

Новости Казахстана 0 1 109

В Казахстане расширяют меры по стимулированию внутренних миграций в трудодефицитные северные регионы. Ключевое новшество — значительное увеличение сертификата на покупку жилья, который станет самым крупным за всё время действия программы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: astana.gov.kz
Фото: astana.gov.kz

Что изменится с 2026 года

С нового года размер сертификата экономической мобильности возрастёт до 1 625 МРП — это 7 028 125 тенге. Ранее предел составлял 1 160 МРП (4,56 млн тенге) и позволял покрыть лишь половину стоимости жилья. Теперь сумма:

  • стала значительно больше;

  • фиксирована государством;

  • может быть выплачена в полном фактическом размере, если жильё стоит дешевле установленного порога.

Кому и зачем дают выплаты

Северные области Казахстана продолжают испытывать нехватку рабочей силы. Чтобы сбалансировать демографическую ситуацию, государство ведёт программу добровольного переселения граждан из регионов с избытком населения.

Переезжающие казахстанцы могут рассчитывать на комплексную поддержку, включающую:

  • субсидии на переезд — 70 МРП на человека (302 750 тенге);

  • оплату аренды и коммунальных услуг — от 15 до 30 МРП на семью (64 850–129 750 тенге);

  • сертификаты на покупку жилья, сумма которых увеличится до 7 млн тенге.

Дополнительные возможности для переселенцев

Программа также предусматривает:

  • содействие в трудоустройстве;

  • помощь в открытии собственного дела;

  • направление на краткосрочные обучающие курсы.

Таким образом, переселение сопровождается не только финансовой, но и профессиональной поддержкой.

Поддержка работодателей

В 2026 году сохраняются и меры стимулирования для компаний, готовых помочь переселенцам. Работодатели смогут получить субсидию в размере 400 МРП, что составит 1 730 000 тенге.

1
0
2
