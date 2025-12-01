В Казахстане с 1 января переселенцам на север поднимут выплаты на миллионы тенге

В Казахстане расширяют меры по стимулированию внутренних миграций в трудодефицитные северные регионы. Ключевое новшество — значительное увеличение сертификата на покупку жилья, который станет самым крупным за всё время действия программы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
С нового года размер сертификата экономической мобильности возрастёт до 1 625 МРП — это 7 028 125 тенге. Ранее предел составлял 1 160 МРП (4,56 млн тенге) и позволял покрыть лишь половину стоимости жилья. Теперь сумма:
стала значительно больше;
фиксирована государством;
может быть выплачена в полном фактическом размере, если жильё стоит дешевле установленного порога.
Северные области Казахстана продолжают испытывать нехватку рабочей силы. Чтобы сбалансировать демографическую ситуацию, государство ведёт программу добровольного переселения граждан из регионов с избытком населения.
Переезжающие казахстанцы могут рассчитывать на комплексную поддержку, включающую:
субсидии на переезд — 70 МРП на человека (302 750 тенге);
оплату аренды и коммунальных услуг — от 15 до 30 МРП на семью (64 850–129 750 тенге);
сертификаты на покупку жилья, сумма которых увеличится до 7 млн тенге.
Программа также предусматривает:
содействие в трудоустройстве;
помощь в открытии собственного дела;
направление на краткосрочные обучающие курсы.
Таким образом, переселение сопровождается не только финансовой, но и профессиональной поддержкой.
В 2026 году сохраняются и меры стимулирования для компаний, готовых помочь переселенцам. Работодатели смогут получить субсидию в размере 400 МРП, что составит 1 730 000 тенге.
Комментарии0 комментарий(ев)