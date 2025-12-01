18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.45
596.99
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.12.2025, 12:19

Сразу несколько уголовных дел заведено на главного редактора «Орды» Гульнару Бажкенову

Новости Казахстана 0 1 035

Главный редактор издания «Орда» Гульнара Бажкенова оказалась в центре внимания правоохранительных органов: на нее заведены сразу несколько уголовных дел, в рамках которых проводятся обыски, ссообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Гульнара Бажкенова / Фото gulnara.bazhkenova в Facebook
Гульнара Бажкенова / Фото gulnara.bazhkenova в Facebook

Причины возбуждения уголовных дел

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города Алматы, уголовные дела были возбуждены по фактам «неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений».

«В рамках следственных действий проводится тщательная проверка доводов заявителей», – уточнили в полиции.

Конкретные публикации, ставшие предметом расследования

По информации правоохранителей, предварительное расследование показало несколько нарушений:

  • Публикация о задержании сотрудника полиции за взятку
    В одной из публикаций 2024 года Бажкенова якобы распространила ложные сведения о задержании сотрудника правоохранительных органов при получении взятки. Достоверно установлено, что данный факт не имел места, а публикация нанесла ущерб деловой репутации сотрудника.

  • Публикация о размере и причинах ущерба в имущественном споре
    В другой статье были размещены искаженные данные о размере и причинах имущественного ущерба, что ввело общественность в заблуждение и также повредило деловой репутации заявителя.

Расследование продолжается

Полиция уточнила, что расследование охватывает и другие заявления потерпевших, касающиеся публикаций прошлых лет, которые могут содержать ложные сведения и вводить общественность в заблуждение.

«По месту жительства и работы гражданки Б. проводятся следственные действия. Осуществляется изъятие электронных устройств и материалов для установления обстоятельств подготовки и размещения публикаций и проверки их происхождения. Следствие продолжается. Все обстоятельства будут установлены в рамках закона», – добавили в ДП.

2
8
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь