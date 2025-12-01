Сразу несколько уголовных дел заведено на главного редактора «Орды» Гульнару Бажкенову

Главный редактор издания «Орда» Гульнара Бажкенова оказалась в центре внимания правоохранительных органов: на нее заведены сразу несколько уголовных дел, в рамках которых проводятся обыски, ссообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города Алматы, уголовные дела были возбуждены по фактам «неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений».
«В рамках следственных действий проводится тщательная проверка доводов заявителей», – уточнили в полиции.
По информации правоохранителей, предварительное расследование показало несколько нарушений:
Публикация о задержании сотрудника полиции за взятку
В одной из публикаций 2024 года Бажкенова якобы распространила ложные сведения о задержании сотрудника правоохранительных органов при получении взятки. Достоверно установлено, что данный факт не имел места, а публикация нанесла ущерб деловой репутации сотрудника.
Публикация о размере и причинах ущерба в имущественном споре
В другой статье были размещены искаженные данные о размере и причинах имущественного ущерба, что ввело общественность в заблуждение и также повредило деловой репутации заявителя.
Полиция уточнила, что расследование охватывает и другие заявления потерпевших, касающиеся публикаций прошлых лет, которые могут содержать ложные сведения и вводить общественность в заблуждение.
«По месту жительства и работы гражданки Б. проводятся следственные действия. Осуществляется изъятие электронных устройств и материалов для установления обстоятельств подготовки и размещения публикаций и проверки их происхождения. Следствие продолжается. Все обстоятельства будут установлены в рамках закона», – добавили в ДП.
