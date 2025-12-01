Сразу несколько уголовных дел заведено на главного редактора «Орды» Гульнару Бажкенову

Главный редактор издания «Орда» Гульнара Бажкенова оказалась в центре внимания правоохранительных органов: на нее заведены сразу несколько уголовных дел, в рамках которых проводятся обыски, ссообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Гульнара Бажкенова / Фото gulnara.bazhkenova в Facebook

Причины возбуждения уголовных дел

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города Алматы, уголовные дела были возбуждены по фактам «неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений».

«В рамках следственных действий проводится тщательная проверка доводов заявителей», – уточнили в полиции.

Конкретные публикации, ставшие предметом расследования

По информации правоохранителей, предварительное расследование показало несколько нарушений:

Публикация о задержании сотрудника полиции за взятку

В одной из публикаций 2024 года Бажкенова якобы распространила ложные сведения о задержании сотрудника правоохранительных органов при получении взятки. Достоверно установлено, что данный факт не имел места, а публикация нанесла ущерб деловой репутации сотрудника.

Публикация о размере и причинах ущерба в имущественном споре

В другой статье были размещены искаженные данные о размере и причинах имущественного ущерба, что ввело общественность в заблуждение и также повредило деловой репутации заявителя.

Расследование продолжается

Полиция уточнила, что расследование охватывает и другие заявления потерпевших, касающиеся публикаций прошлых лет, которые могут содержать ложные сведения и вводить общественность в заблуждение.