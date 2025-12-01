SMS от 1414: в Казахстане изменилась система соцвыплат в Казахстане - деньги приходят сами

В Казахстане социальные выплаты становятся почти автоматическими: гражданам больше не нужно самостоятельно подавать заявления или посещать госорганы. Достаточно получить SMS от короткого номера 1414 и подтвердить согласие. Система Цифровая карта семьи (ЦКС) сама отслеживает право на пособия и уведомляет граждан о возможных выплатах. Уже более 460 тысяч казахстанцев воспользовались этим удобным сервисом, экономя время и силы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РК.

Что такое Цифровая карта семьи и зачем она нужна

Цифровая карта семьи (ЦКС) — это современный инструмент социального обеспечения, который объединяет информацию обо всех гражданах из различных государственных информационных систем. На сегодняшний день система содержит данные о более 20 миллионов граждан или более 6,2 миллионов семей.

Главная цель ЦКС — обеспечить равный доступ к социальной поддержке, а также своевременно информировать людей о выплатах, на которые они имеют право.

Система работает автоматически: ежедневно анализирует социальный статус гражданина и отправляет уведомления о возможности получения пособий. Благодаря этому каждый человек получает информацию о господдержке вовремя, без лишней бюрократии.

Как SMS от 1414 упрощает получение выплат

С начала 2025 года 463,3 тысячи казахстанцев получили уведомления от единого контакт-центра 1414 через ЦКС. Эти SMS приходят автоматически, когда гражданин получает право на определенную социальную меру поддержки.

Важно, что большая часть выплат оформляется без подачи заявления и без посещения государственных органов. Более 246,4 тысячи человек уже воспользовались проактивным способом получения пособий: достаточно просто ответить на SMS согласием, и система сама инициирует перевод средств.

Какие выплаты можно оформить через SMS

Через ЦКС казахстанцы могут получать 11 видов социальных пособий, в том числе:

Выплаты при утрате трудоспособности — материальная поддержка для людей, временно или постоянно неспособных работать.

Пособия при потере работы — компенсация дохода для граждан, потерявших работу.

Выплаты и пособия при потере кормильца — поддержка для семей, которые лишились основного источника дохода.

Пособие при рождении ребёнка и уходе за ним — выплаты новым родителям, включая помощь на первые месяцы жизни ребёнка.

Выплаты родителям детей с инвалидностью — поддержка для семей с особенными детьми.

Пособие по инвалидности — помощь гражданам с ограниченными возможностями.

Пособия многодетным семьям — финансовая поддержка для семей с тремя и более детьми.

Пособия матерям с наградами «Алтын алка» и «Кумис алка» — дополнительные выплаты за заслуги перед семьёй и обществом.

Адресная социальная помощь — помощь малообеспеченным семьям.

Единовременная выплата на погребение — компенсация расходов на похороны.

Кроме этого, система автоматически информирует граждан о пенсионных выплатах, окончании срока статуса «кандас», возможностях участия в программах занятости и других мерах поддержки.

Как получить выплату и обезопасить себя

Если система определила, что гражданин имеет право на выплату, приходит SMS от короткого номера 1414.

Чтобы оформить выплату, нужно всего лишь ответить на сообщение согласием. После этого:

Система автоматически формирует заявление на выплату. Пособие назначается и оформляется без участия человека. Деньги перечисляются на банковский счёт получателя.

Минтруд и соцзащита настоятельно рекомендуют отвечать только на SMS от официального номера 1414, чтобы избежать мошеннических схем.

По всем вопросам можно обращаться в call-центр 1414. Звонок бесплатный с любого региона Казахстана, а консультанты помогают уточнить право на пособия и порядок их получения.

Почему это важно

Цифровая карта семьи и SMS-уведомления от 1414 делают процесс получения социальных выплат быстрым, удобным и безопасным. Гражданам больше не нужно стоять в очередях или заполнять многочисленные документы — система сама отслеживает право на выплаты и информирует о возможностях поддержки.

Для многих казахстанцев это не просто экономия времени: это реальная финансовая поддержка, которая приходит именно тогда, когда она необходима.