Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
01.12.2025, 13:00

Мораторий «провалился»: бензин АИ-92 подорожал в Казахстане

Новости Казахстана 0 5 291

В Казахстане наблюдается рост цен на бензин АИ‑92, несмотря на введенный в октябре 2025 года мораторий на повышение стоимости топлива. Хотя официально цены «заморожены» на уровне до 239 тенге за литр, в крупных сетях АЗС стоимость уже достигла 241 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: shutterstock.com
Фото: shutterstock.com

Мораторий на бензин АИ‑92 и дизель

16 октября 2025 года правительство Казахстана ввело мораторий на повышение цен на бензин АИ‑92 и дизельное топливо. Согласно решению, розничные цены фиксировались на уровне, который действовал в каждой конкретной сети АЗС на момент 16 октября.

На тот момент коридор цен составлял:

  • АИ‑92: от 213 до 239 тенге за литр

  • Дизельное топливо: от 317 до 337 тенге за литр

Серик Жумангарин уточнил, что мораторий должен был действовать минимум до весны 2026 года. При этом единой предельной цены по стране введено не было – каждая сеть АЗС сохраняла свои локальные показатели.

Рост цен в мегаполисах

По данным сервиса «Яндекс Карты», к 1 декабря 2025 года в крупнейших городах Казахстана цены на бензин АИ‑92 превысили показатели, зафиксированные на момент введения моратория.

Астана

В столице бензин АИ‑92 подорожал до 237 тенге за литр, хотя на 8 октября средние цены были ниже:

  • АЗС «Аурика»: с 235 до 237 тенге

  • Nomad: с 231 до 235 тенге

  • Helios: с 233–234 до 237 тенге

  • Sinooil: с 234 до 237 тенге

  • Qazaq Oil: с 233–235 до 237 тенге

Ранее цены в Астане достигали максимум 235 тенге, поэтому рост на 2 тенге заметен даже на фоне действующего моратория.

Алматы

В Алматы ситуация более выраженная: средняя стоимость литра АИ‑92 поднялась до 241 тенге, что превышает показатели на 16 октября. Конкретные изменения:

  • Petrol Asia: с 225 до 234 тенге

  • Royal Petrol: с 235 до 241 тенге

  • Helios: с 235–237 до 241 тенге

  • Sinooil: с 236 до 241 тенге

  • Qazaq Oil: с 237–239 до 241 тенге

Таким образом, стоимость бензина в Алматы уже превысила верхнюю границу, установленную в момент введения моратория.

Шымкент

Даже в Шымкенте, где традиционно самые низкие цены среди крупных городов, наблюдается рост стоимости АИ‑92 с 222 до 225 тенге за литр:

  • Helios: с 219 до 222 тенге

  • Sinooil: с 217–219 до 223–225 тенге

  • Qazaq Oil: с 222 до 225 тенге

Планируемое повышение цен на топливо

В Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что повышение цен на бензин и другие виды горюче‑смазочных материалов пройдет в два этапа:

  1. Первая волна – уже началась и затронула бензины марок АИ‑95 и АИ‑98. По состоянию на 25 ноября средняя цена АИ‑95 составила около 311 тенге за литр, АИ‑98 – около 365 тенге.

  2. Вторая волна – запланирована на апрель 2026 года и коснется бензина АИ‑92, дизельного топлива и автогаза.

Минэнерго подчеркивает, что рост цен связан с рыночными факторами и корректировкой стоимости топлива в соответствии с мировыми тенденциями, несмотря на временный мораторий.

