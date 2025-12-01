Казахстанцы обязаны пересдавать ПДД после серьезных нарушений: какие случаи требуют экзамена

В Казахстане водители, совершившие определённые административные правонарушения, обязаны подтвердить свои знания правил дорожного движения (ПДД). Об этом напоминают в прокуратуре области Абай, ссылаясь на положения Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК), сообщает Lada.kz.
Согласно КоАП РК, если водитель нарушает статьи 594, 596, 598, 599 или 600, он должен пройти экзамен на знание ПДД. Несдача теста в течение двух месяцев может привести к лишению права управления транспортным средством по решению суда.
Основные случаи, когда казахстанцев направляют на пересдачу:
Нарушение правил проезда перекрестков (ч. 4 ст. 594 КоАП РК)
Выезд на перекресток или пересечение дороги в случае затора, создающего препятствия для других автомобилей.
При повторном нарушении в течение года — штраф 7 МРП и пересдача экзамена.
Нарушение правил расположения на проезжей части, встречного разъезда или обгона (ч. 4 ст. 596 КоАП РК)
Движение по тротуарам, обочинам или пешеходным дорожкам.
Нарушение правил обгона или пересечение организованных колонн транспортных или пешеходных участников движения.
При повторном нарушении в течение года — штраф 30 МРП и пересдача экзамена.
Непредоставление преимущества спецтранспорту (ч. 2 ст. 598 КоАП РК)
Не уступил дорогу транспортному средству с проблесковым маячком и звуковым сигналом.
При повторном нарушении — штраф 40 МРП или 20 часов общественных работ и пересдача экзамена.
Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика (ч. 2 ст. 599 КоАП РК)
Исключения предусмотрены ч. 1 ст. 607 КоАП РК.
При повторном нарушении — штраф 15 МРП и пересдача экзамена.
Непредоставление преимущества пешеходам и другим участникам движения (ч. 2 ст. 600 КоАП РК)
Не уступил дорогу пешеходам или другим участникам дорожного движения.
При повторном нарушении — штраф 15 МРП и пересдача экзамена.
Прокуратура Семея выявила нарушения при направлении водителей на обязательную пересдачу экзамена.
«По вине ответственного сотрудника полиции 14 правонарушителей с 2024 года не направлялись для прохождения экзамена. Это позволило им продолжать управление транспортными средствами. Ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а водители направлены на пересдачу», — сообщили в прокуратуре области Абай.
Теперь казахстанским водителям важно помнить: нарушение правил дорожного движения может не только привести к штрафу, но и заставить пересдать экзамен на знание ПДД, а игнорирование этой обязанности грозит лишением права управлять автомобилем.
