Казахстанцы обязаны пересдавать ПДД после серьезных нарушений: какие случаи требуют экзамена

В Казахстане водители, совершившие определённые административные правонарушения, обязаны подтвердить свои знания правил дорожного движения (ПДД). Об этом напоминают в прокуратуре области Абай, ссылаясь на положения Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК), сообщает Lada.kz.

Фото: astana.gov.kz

Основания для пересдачи экзамена

Согласно КоАП РК, если водитель нарушает статьи 594, 596, 598, 599 или 600, он должен пройти экзамен на знание ПДД. Несдача теста в течение двух месяцев может привести к лишению права управления транспортным средством по решению суда.

Основные случаи, когда казахстанцев направляют на пересдачу:

Нарушение правил проезда перекрестков (ч. 4 ст. 594 КоАП РК) Выезд на перекресток или пересечение дороги в случае затора, создающего препятствия для других автомобилей.

При повторном нарушении в течение года — штраф 7 МРП и пересдача экзамена. Нарушение правил расположения на проезжей части, встречного разъезда или обгона (ч. 4 ст. 596 КоАП РК) Движение по тротуарам, обочинам или пешеходным дорожкам.

Нарушение правил обгона или пересечение организованных колонн транспортных или пешеходных участников движения.

При повторном нарушении в течение года — штраф 30 МРП и пересдача экзамена. Непредоставление преимущества спецтранспорту (ч. 2 ст. 598 КоАП РК) Не уступил дорогу транспортному средству с проблесковым маячком и звуковым сигналом.

При повторном нарушении — штраф 40 МРП или 20 часов общественных работ и пересдача экзамена. Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика (ч. 2 ст. 599 КоАП РК) Исключения предусмотрены ч. 1 ст. 607 КоАП РК.

При повторном нарушении — штраф 15 МРП и пересдача экзамена. Непредоставление преимущества пешеходам и другим участникам движения (ч. 2 ст. 600 КоАП РК) Не уступил дорогу пешеходам или другим участникам дорожного движения.

При повторном нарушении — штраф 15 МРП и пересдача экзамена.

Проблемы с контролем в Семее

Прокуратура Семея выявила нарушения при направлении водителей на обязательную пересдачу экзамена.

«По вине ответственного сотрудника полиции 14 правонарушителей с 2024 года не направлялись для прохождения экзамена. Это позволило им продолжать управление транспортными средствами. Ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а водители направлены на пересдачу», — сообщили в прокуратуре области Абай.

Итог

Теперь казахстанским водителям важно помнить: нарушение правил дорожного движения может не только привести к штрафу, но и заставить пересдать экзамен на знание ПДД, а игнорирование этой обязанности грозит лишением права управлять автомобилем.