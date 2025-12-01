18+
01.12.2025, 14:31

Казахстанцы обманули казино в Сиднее на миллион долларов

Новости Казахстана 0 1 468

Супружеская пара из Казахстана оказалась в центре международного скандала после того, как австралийская полиция арестовала их за подозрение в обмане казино Crown в Сиднее. Полиция утверждает, что пара использовала высокотехнологичные методы, чтобы выиграть 1,18 миллиона долларов, что вызвало активное расследование со стороны правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Guardian.

Фото: smart-lab.ru
Как произошел арест

36-летняя женщина и её 44-летний муж были задержаны в районе Барангару. Их обвиняют в нечестном получении финансовой выгоды путем обмана. По данным полиции Нового Южного Уэльса, подозреваемые применяли скрытые устройства для наблюдения за игрой и координации ставок.

“В четверг сотрудники казино заметили женщину с небольшой скрытой камерой на рубашке. Полиция была уведомлена и незамедлительно прибыла на место, арестовав обоих супругов”, — сообщили правоохранительные органы.

Использованные методы: камера, наушники и «умные» телефоны

Gambling chips

A mobile phone cover

По версии следствия, пара оборудовала миниатюрную камеру, спрятанную в футболке с Микки Маусом, и использовала встроенные наушники для общения между собой. Это позволяло им получать инструкции и делать ставки на основе получаемой информации.

Кроме того, у пары были обнаружены:

  • небольшие намагниченные зонды;

  • батарейки для оборудования;

  • мобильный телефон с креплением для скрытой съемки;

  • зеркальце, сделанное на заказ для телефона.

Эти приспособления, по утверждению полиции, использовались для тайной записи и анализа игровых столов.

История пребывания в Австралии

Супруги прибыли в Сидней из Казахстана в октябре 2025 года. Уже в день прибытия они подали заявку на вступление в казино Crown. На протяжении октября и ноября пара неоднократно посещала казино, выиграв в общей сложности 1,18 миллиона долларов. Именно такие крупные выигрыши вызвали подозрения у руководства заведения.

“С помощью мобильных устройств и наушников они координировали ставки в различных карточных играх и, по всей видимости, обманывали казино”, — заявили в полиции.

Обследование дома и найденные ценности

Австралийская полиция провела обыск на Кент-стрит, где проживали супруги. Среди найденных предметов были:

  • реквизит для азартных игр;

  • дорогие ювелирные изделия;

  • 2000 евро наличными.

Эти находки усилили подозрения в организации преступной схемы.

Судебные процедуры и дальнейшие шаги

В пятницу пара предстала перед судом по вопросу внесения залога. Ни один из супругов не ходатайствовал о залоге, и в обоих случаях в этом было официально отказано.

Дилноза Исраилова должна снова предстать перед судом в феврале, а её муж Алишериходжа Исраилов — 11 декабря в суде Даунинг-центра.

Реакция полиции и казино

Инспектор Питер Фоукс, командир отделения по борьбе с организованной преступностью, подчеркнул важность сотрудничества полиции и службы безопасности казино.

“Наши детективы тесно сотрудничают со службой безопасности казино, чтобы выявлять и пресекать противоправные действия. Это жизненно важно для поддержания целостности игорных операций и предотвращения подобных случаев”, — отметил он.

