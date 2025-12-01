Казахстанцы обманули казино в Сиднее на миллион долларов

Супружеская пара из Казахстана оказалась в центре международного скандала после того, как австралийская полиция арестовала их за подозрение в обмане казино Crown в Сиднее. Полиция утверждает, что пара использовала высокотехнологичные методы, чтобы выиграть 1,18 миллиона долларов, что вызвало активное расследование со стороны правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Guardian.

Как произошел арест

36-летняя женщина и её 44-летний муж были задержаны в районе Барангару. Их обвиняют в нечестном получении финансовой выгоды путем обмана. По данным полиции Нового Южного Уэльса, подозреваемые применяли скрытые устройства для наблюдения за игрой и координации ставок.

“В четверг сотрудники казино заметили женщину с небольшой скрытой камерой на рубашке. Полиция была уведомлена и незамедлительно прибыла на место, арестовав обоих супругов”, — сообщили правоохранительные органы.

Использованные методы: камера, наушники и «умные» телефоны

По версии следствия, пара оборудовала миниатюрную камеру, спрятанную в футболке с Микки Маусом, и использовала встроенные наушники для общения между собой. Это позволяло им получать инструкции и делать ставки на основе получаемой информации.

Кроме того, у пары были обнаружены:

небольшие намагниченные зонды;

батарейки для оборудования;

мобильный телефон с креплением для скрытой съемки;

зеркальце, сделанное на заказ для телефона.

Эти приспособления, по утверждению полиции, использовались для тайной записи и анализа игровых столов.

История пребывания в Австралии

Супруги прибыли в Сидней из Казахстана в октябре 2025 года. Уже в день прибытия они подали заявку на вступление в казино Crown. На протяжении октября и ноября пара неоднократно посещала казино, выиграв в общей сложности 1,18 миллиона долларов. Именно такие крупные выигрыши вызвали подозрения у руководства заведения.

“С помощью мобильных устройств и наушников они координировали ставки в различных карточных играх и, по всей видимости, обманывали казино”, — заявили в полиции.

Обследование дома и найденные ценности

Австралийская полиция провела обыск на Кент-стрит, где проживали супруги. Среди найденных предметов были:

реквизит для азартных игр;

дорогие ювелирные изделия;

2000 евро наличными.

Эти находки усилили подозрения в организации преступной схемы.

Судебные процедуры и дальнейшие шаги

В пятницу пара предстала перед судом по вопросу внесения залога. Ни один из супругов не ходатайствовал о залоге, и в обоих случаях в этом было официально отказано.

Дилноза Исраилова должна снова предстать перед судом в феврале, а её муж Алишериходжа Исраилов — 11 декабря в суде Даунинг-центра.

Реакция полиции и казино

Инспектор Питер Фоукс, командир отделения по борьбе с организованной преступностью, подчеркнул важность сотрудничества полиции и службы безопасности казино.