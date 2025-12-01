Из Нацфонда в декабре продадут $500 млн — что это значит для тенге, зарплат, цен и сбережений казахстанцев

Национальный банк Казахстана сообщил, что в декабре с валютного рынка планируется продать от $400 до $500 млн из Нацфонда. Эти средства будут направлены на трансферты в республиканский бюджет по заявке правительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Итоги ноября: Нацфонд продал $600 млн

В ноябре объем реализации валюты из Нацфонда составил $600 млн, что составляло 10,7% от общего объема торгов на рынке или около $30 млн в день.

По данным Нацбанка, курс тенге укрепился на 3,3%, достигнув 512,57 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) вырос с $271 млн до $280 млн, а общий месячный объем достиг $5,6 млрд.

Стерилизация и валютные интервенции

В рамках операций зеркалирования в ноябре было стерилизовано 475 млрд тенге, а в декабре планируется проведение аналогичных операций.

При этом валютные интервенции Нацбанком в ноябре не проводились, что говорит о стабильности курса и достаточности резервов для внутреннего рынка.

Валютная выручка квазигоссектора и пенсионные активы

Объем продажи валютной выручки квазигоссектором за ноябрь составил около $390 млн.

Важно отметить, что покупка американской валюты для инвестпортфеля пенсионных активов в ноябре не осуществлялась, и в декабре такие покупки также не планируются.

Вывод: В декабре рынок ожидает значительную продажу валюты из Нацфонда, что поддержит бюджетные трансферты, но при этом курс тенге останется относительно стабильным благодаря отсутствию активных интервенций и мерам стерилизации.