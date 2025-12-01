18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.12.2025, 18:04

Нефть в Казахстане подорожает почти на 40%: «КазТрансОйл» раскрыл тарифы до 2030 года

Новости Казахстана 0 752

АО «КазТрансОйл» раскрывает долгосрочные планы по тарифам на услуги перекачки нефти по магистральным трубопроводам для внутреннего рынка Казахстана. Новые ставки будут действовать с 2026 по 2030 годы и утверждены с учетом стимулирующего метода тарифного регулирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

ФОТО: kaztransoil.kz
ФОТО: kaztransoil.kz

Поэтапный рост тарифов с 2026 года

С 1 января 2026 года казахстанские компании столкнутся с постепенным повышением стоимости перекачки нефти:

  • 2026 год: 6 777,76 тенге за 1 тонну на 1000 км — рост на 37,89% по сравнению с текущим тарифом (4 915,21 тенге);

  • 2027 год: 6 960,90 тенге;

  • 2028 год: 7 270,83 тенге;

  • 2029 год: 7 564,99 тенге;

  • 2030 год: 8 018,58 тенге.

Эти шаги призваны обеспечить финансовую устойчивость оператора и стимулировать развитие нефтепроводной инфраструктуры.

Решение утверждено государством

Соответствующий приказ был подписан председателем Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК 28 ноября 2025 года. Это подтверждает официальное согласие государства с выбранной методикой регулирования и долгосрочной стратегией развития отрасли.

«КазТрансОйл» — ключевой игрок нефтяного рынка

АО «КазТрансОйл» выполняет стратегическую функцию для экономики страны:

  • Обеспечивает более 90% поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана;

  • В 2025 году компания нарастила выручку до 255 млрд тенге, что отражает рост ее финансовой мощи и значимость для энергетической отрасли.

Таким образом, повышение тарифов не только связано с инфляцией и ростом расходов, но и с инвестициями в модернизацию трубопроводной сети, что должно поддерживать надежность поставок нефти на внутренний рынок.

