Казахстанцев поздравили с несуществующим праздником

Казахстанцам вновь напомнили о «празднике», посвящённом Нурсултану Назарбаеву, сообщает Lada.kz со ссылкой на Arasha.kz.

Фото: freepik

Историческая дата: 1 декабря

1 декабря в Казахстане отмечался День Первого Президента. В этот день в 1991 году прошли первые всенародные выборы президента страны, на которых Нурсултан Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей.

Телеканал КТК опубликовал поздравление казахстанцев с «Днём Первого Президента», что вызвало вопросы в соцсетях.

На графике телеканала говорилось, что «1 декабря 1991 года прошли первые всенародные выборы президента, по итогам которых … заручился поддержкой 98,7% избирателей», и что «эта дата стала важной вехой в истории независимого Казахстана».

Что такое «День Первого Президента»

1 декабря 1991 года Нурсултан Назарбаев был избран первым президентом Казахстана. В 2011 году Сенат утвердил закон, закрепивший 1 декабря как «День Первого Президента», и с 2012 года дата отмечалась официально, включая выходной.

До 2021/2022 годов 1 декабря считался официальным праздником и днём отдыха.

Как изменился статус праздника

После реформ и законодательных изменений 2022 года статус даты был пересмотрен. Теперь 1 декабря сохраняется лишь как памятный день, а из перечня государственных праздников исключён.

Почему поздравление КТК вызвало реакцию

Публикация телеканала создаёт впечатление, что 1 декабря — официальный праздник, что может вводить в заблуждение.