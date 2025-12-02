18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.12.2025, 20:39

В Казахстане за каждое нарушение ПДД будут начислять баллы

Новости Казахстана 0 591

В Казахстане рассматривается возможность внедрения новой системы ответственности для водителей за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Согласно предложению, за каждый проступок будет начисляться определённое количество баллов, а при достижении порогового уровня водителя могут отправлять на повторное экзаменование, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Несоблюдение ПДД остаётся главной причиной аварий

Под председательством генерального прокурора Берика Асылова прошло заседание Координационного совета по вопросам дорожной безопасности. В работе совета приняли участие представители центральных и местных органов власти, а также правоохранительных структур.

Генпрокурор отметил, что основным фактором, приводящим к дорожно-транспортным происшествиям (ДТП), остаётся несоблюдение ПДД.

  • По данным анализа, 81% водителей, виновных в авариях, ранее уже нарушали правила, что указывает на высокую повторяемость правонарушений.

  • В Восточно-Казахстанской области один водитель за год допустил 32 нарушения, из которых 13 — превышение скорости. 8 января он выехал на встречную полосу и погиб вместе с двумя пассажирами.

  • В другом случае водитель за два года совершил 72 нарушения ПДД, включая 30 случаев превышения скорости в 2025 году, и 30 августа стал виновником смертельного наезда на пешехода в Алматы.

Асылов подчеркнул необходимость усиления контроля за выдачей водительских прав, снижения коррупционных рисков и повышения прозрачности процедуры.

Проблемные участки дорог и самовольные выезды

Генпрокуратура обращает внимание и на инфраструктурные проблемы, создающие угрозу безопасности:

  • Самовольные выезды и пересечения дорог, не соответствующие нормативам, нарушают минимальные требования к количеству примыканий к магистралям.

  • На автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница России» из 48 спроектированных примыканий 28 нарушают допустимое расстояние.

  • На семикилометровом участке в районе посёлков Коянды и Бірлік-Бек в Акмолинской области выявлено 17 незаконных примыканий, устроенных местными жителями. С ними проводится разъяснительная работа.

Кроме того, отмечены случаи ДТП, совершённых водителями с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом.

Введение балльной системы для дисциплинированного учёта нарушений

Для системной профилактики повторных нарушений участников заседания предложили внедрить балльную систему учёта нарушений ПДД с цифровой фиксацией.

  • Система позволит своевременно выявлять злостных нарушителей.

  • При достижении порогового уровня баллов водитель будет направляться на повторную сдачу экзаменов, что улучшит подготовку и повысит дисциплину на дорогах.

Генпрокуратура подчеркнула, что в рамках концепции «Закон и порядок» будут усилены меры по повышению дорожной дисциплины и снижению аварийности. Особое внимание будет уделено принципу нулевой терпимости к грубым нарушениям, которые создают угрозу жизни и здоровью участников движения.

