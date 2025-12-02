В Казахстане за каждое нарушение ПДД будут начислять баллы

В Казахстане рассматривается возможность внедрения новой системы ответственности для водителей за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Согласно предложению, за каждый проступок будет начисляться определённое количество баллов, а при достижении порогового уровня водителя могут отправлять на повторное экзаменование, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Под председательством генерального прокурора Берика Асылова прошло заседание Координационного совета по вопросам дорожной безопасности. В работе совета приняли участие представители центральных и местных органов власти, а также правоохранительных структур.
Генпрокурор отметил, что основным фактором, приводящим к дорожно-транспортным происшествиям (ДТП), остаётся несоблюдение ПДД.
По данным анализа, 81% водителей, виновных в авариях, ранее уже нарушали правила, что указывает на высокую повторяемость правонарушений.
В Восточно-Казахстанской области один водитель за год допустил 32 нарушения, из которых 13 — превышение скорости. 8 января он выехал на встречную полосу и погиб вместе с двумя пассажирами.
В другом случае водитель за два года совершил 72 нарушения ПДД, включая 30 случаев превышения скорости в 2025 году, и 30 августа стал виновником смертельного наезда на пешехода в Алматы.
Асылов подчеркнул необходимость усиления контроля за выдачей водительских прав, снижения коррупционных рисков и повышения прозрачности процедуры.
Генпрокуратура обращает внимание и на инфраструктурные проблемы, создающие угрозу безопасности:
Самовольные выезды и пересечения дорог, не соответствующие нормативам, нарушают минимальные требования к количеству примыканий к магистралям.
На автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница России» из 48 спроектированных примыканий 28 нарушают допустимое расстояние.
На семикилометровом участке в районе посёлков Коянды и Бірлік-Бек в Акмолинской области выявлено 17 незаконных примыканий, устроенных местными жителями. С ними проводится разъяснительная работа.
Кроме того, отмечены случаи ДТП, совершённых водителями с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом.
Для системной профилактики повторных нарушений участников заседания предложили внедрить балльную систему учёта нарушений ПДД с цифровой фиксацией.
Система позволит своевременно выявлять злостных нарушителей.
При достижении порогового уровня баллов водитель будет направляться на повторную сдачу экзаменов, что улучшит подготовку и повысит дисциплину на дорогах.
Генпрокуратура подчеркнула, что в рамках концепции «Закон и порядок» будут усилены меры по повышению дорожной дисциплины и снижению аварийности. Особое внимание будет уделено принципу нулевой терпимости к грубым нарушениям, которые создают угрозу жизни и здоровью участников движения.
