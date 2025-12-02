18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.45
596.99
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.12.2025, 06:21

Американская корпорация Chevron сделала заявление и жёстко высказалась об атаке на КТК

Новости Казахстана 0 1 226

Американская нефтегазовая корпорация Chevron прокомментировала атаку на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), подчеркнув стратегическое значение этого маршрута для международной энергетической безопасности. В заявлении компания отметила, что стабильное функционирование КТК напрямую влияет на экспорт казахстанской нефти и энергоснабжение ряда государств, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Фото : АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"-"Панорама КТК"
© Фото : АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"-"Панорама КТК"

Компания назвала нефтепровод КТК критически важным звеном мировой энергосистемы

В Chevron подчеркнули, что КТК обеспечивает доставку казахстанской нефти на мировые рынки, а его бесперебойная работа имеет ключевое значение как для производителей, так и для стран-потребителей.

Детали атаки и влияние на работу терминала

Инцидент произошёл 29 ноября, когда один из трёх выносных причалов КТК получил серьёзные повреждения. Несмотря на масштаб разрушений, жертв среди сотрудников консорциума и подрядчиков нет.

После атаки КТК сообщил, что вынужден временно ограничить работу и отгружает нефть только с одного причального устройства. Это существенно снижает пропускную способность системы, через которую проходит более 80% всего казахстанского экспорта нефти.

Реакция Казахстана: экстренные меры и резкая позиция

Минэнерго: удар по гражданской инфраструктуре недопустим

Министерство энергетики Казахстана осудило атаку, заявив, что удары по гражданским объектам критической инфраструктуры неприемлемы. Ведомство также сообщило о запуске плана оперативного перенаправления экспортных объёмов на альтернативные маршруты.

МИД: событие ухудшает двусторонние отношения

Уже 30 ноября МИД Казахстана выступил с официальным протестом, заявив о целенаправленной атаке на инфраструктуру консорциума в районе порта Новороссийск.

В ведомстве отметили, что произошедшее негативно отражается на отношениях между Казахстаном и Украиной, и ожидают от украинской стороны мер, направленных на предотвращение подобных инцидентов.

КТК — ключевая артерия экспорта казахстанской нефти

Каспийский трубопроводный консорциум представляет собой 1,5-тысячный километровый нефтепровод, соединяющий месторождения Западного Казахстана с терминалом на побережье Чёрного моря. Именно здесь нефть загружается на танкеры и отправляется потребителям.

Среди крупнейших акционеров КТК — структуры Chevron, “Транснефть”, “Казмунайгаз”, ExxonMobil, “Лукойл”, СП “Роснефти” и Shell. Консорциум остаётся ключевым маршрутом для экспорта нефти из Каспийского региона и является основным экспортным каналом Казахстана.

2
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь