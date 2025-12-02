Американская корпорация Chevron сделала заявление и жёстко высказалась об атаке на КТК

Американская нефтегазовая корпорация Chevron прокомментировала атаку на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), подчеркнув стратегическое значение этого маршрута для международной энергетической безопасности. В заявлении компания отметила, что стабильное функционирование КТК напрямую влияет на экспорт казахстанской нефти и энергоснабжение ряда государств, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
В Chevron подчеркнули, что КТК обеспечивает доставку казахстанской нефти на мировые рынки, а его бесперебойная работа имеет ключевое значение как для производителей, так и для стран-потребителей.
Инцидент произошёл 29 ноября, когда один из трёх выносных причалов КТК получил серьёзные повреждения. Несмотря на масштаб разрушений, жертв среди сотрудников консорциума и подрядчиков нет.
После атаки КТК сообщил, что вынужден временно ограничить работу и отгружает нефть только с одного причального устройства. Это существенно снижает пропускную способность системы, через которую проходит более 80% всего казахстанского экспорта нефти.
Министерство энергетики Казахстана осудило атаку, заявив, что удары по гражданским объектам критической инфраструктуры неприемлемы. Ведомство также сообщило о запуске плана оперативного перенаправления экспортных объёмов на альтернативные маршруты.
Уже 30 ноября МИД Казахстана выступил с официальным протестом, заявив о целенаправленной атаке на инфраструктуру консорциума в районе порта Новороссийск.
В ведомстве отметили, что произошедшее негативно отражается на отношениях между Казахстаном и Украиной, и ожидают от украинской стороны мер, направленных на предотвращение подобных инцидентов.
Каспийский трубопроводный консорциум представляет собой 1,5-тысячный километровый нефтепровод, соединяющий месторождения Западного Казахстана с терминалом на побережье Чёрного моря. Именно здесь нефть загружается на танкеры и отправляется потребителям.
Среди крупнейших акционеров КТК — структуры Chevron, “Транснефть”, “Казмунайгаз”, ExxonMobil, “Лукойл”, СП “Роснефти” и Shell. Консорциум остаётся ключевым маршрутом для экспорта нефти из Каспийского региона и является основным экспортным каналом Казахстана.
Комментарии0 комментарий(ев)