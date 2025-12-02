Всего 400 штук: Нацбанк Казахстана выпускает в обращение редкую монету

С 3 декабря 2025 года в обращение поступят новые коллекционные монеты MYSYRLYQ TANYM из серии «Идеи мироздания», сообщает пресс-служба Нацбанка.. Новинка привлекает внимание не только редкостью, но и уникальным дизайном, объединяющим древние символы и современные технологии, передает Lada.kz.
Дизайн монеты MYSYRLYQ TANYM представляет собой оригинальное сочетание двух миров:
Танталовая часть монеты украшена изображениями древнеегипетских богов, символизирующих мудрость, защиту и гармонию.
Серебряная часть отражает современные технологии и их эволюцию, показывая, как древние идеи трансформируются в современном мире.
По словам представителей Нацбанка, такой подход делает монету одновременно исторической и футуристической, создавая мост между прошлым и будущим.
Коллекционная монета изготовлена по сложной технологии из серебра 925 пробы со вставкой из тантала, что придаёт изделию особую долговечность и уникальный визуальный эффект.
Номинал: 2000 тенге
Тираж: всего 400 штук
Каждая монета является редкой и предназначена для коллекционеров, ценителей искусства и поклонников истории.
Как отмечает Национальный Банк Казахстана, коллекционные монеты обязательны к приему по их номинальной стоимости на всей территории страны. Они могут использоваться:
для всех видов платежей;
для зачисления на банковские счета;
для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.
Все монеты MYSYRLYQ TANYM изготовлены на Казахстанском монетном дворе, который славится высоким качеством чеканки и точностью исполнения деталей.
Коллекция обещает стать одной из самых привлекательных среди нумизматов страны благодаря уникальному дизайну и ограниченному тиражу.
