Всего 400 штук: Нацбанк Казахстана выпускает в обращение редкую монету

С 3 декабря 2025 года в обращение поступят новые коллекционные монеты MYSYRLYQ TANYM из серии «Идеи мироздания», сообщает пресс-служба Нацбанка.. Новинка привлекает внимание не только редкостью, но и уникальным дизайном, объединяющим древние символы и современные технологии, передает Lada.kz.

Кадр из видео

Древнеегипетская мифология встречается с современными технологиями

Дизайн монеты MYSYRLYQ TANYM представляет собой оригинальное сочетание двух миров:

Танталовая часть монеты украшена изображениями древнеегипетских богов, символизирующих мудрость, защиту и гармонию.

Серебряная часть отражает современные технологии и их эволюцию, показывая, как древние идеи трансформируются в современном мире.

По словам представителей Нацбанка, такой подход делает монету одновременно исторической и футуристической, создавая мост между прошлым и будущим.

Материалы и тираж

Коллекционная монета изготовлена по сложной технологии из серебра 925 пробы со вставкой из тантала, что придаёт изделию особую долговечность и уникальный визуальный эффект.

Номинал: 2000 тенге

Тираж: всего 400 штук

Каждая монета является редкой и предназначена для коллекционеров, ценителей искусства и поклонников истории.

Юридическая сила и использование

Как отмечает Национальный Банк Казахстана, коллекционные монеты обязательны к приему по их номинальной стоимости на всей территории страны. Они могут использоваться:

для всех видов платежей;

для зачисления на банковские счета;

для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Производство и авторство

Все монеты MYSYRLYQ TANYM изготовлены на Казахстанском монетном дворе, который славится высоким качеством чеканки и точностью исполнения деталей.

Коллекция обещает стать одной из самых привлекательных среди нумизматов страны благодаря уникальному дизайну и ограниченному тиражу.