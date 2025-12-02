18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.45
596.99
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.12.2025, 07:37

Всего 400 штук: Нацбанк Казахстана выпускает в обращение редкую монету

Новости Казахстана 0 543

С 3 декабря 2025 года в обращение поступят новые коллекционные монеты MYSYRLYQ TANYM из серии «Идеи мироздания», сообщает пресс-служба Нацбанка.. Новинка привлекает внимание не только редкостью, но и уникальным дизайном, объединяющим древние символы и современные технологии, передает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

Древнеегипетская мифология встречается с современными технологиями

Дизайн монеты MYSYRLYQ TANYM представляет собой оригинальное сочетание двух миров:

  • Танталовая часть монеты украшена изображениями древнеегипетских богов, символизирующих мудрость, защиту и гармонию.

  • Серебряная часть отражает современные технологии и их эволюцию, показывая, как древние идеи трансформируются в современном мире.

По словам представителей Нацбанка, такой подход делает монету одновременно исторической и футуристической, создавая мост между прошлым и будущим.

Материалы и тираж

Коллекционная монета изготовлена по сложной технологии из серебра 925 пробы со вставкой из тантала, что придаёт изделию особую долговечность и уникальный визуальный эффект.

  • Номинал: 2000 тенге

  • Тираж: всего 400 штук

Каждая монета является редкой и предназначена для коллекционеров, ценителей искусства и поклонников истории.

Юридическая сила и использование

Как отмечает Национальный Банк Казахстана, коллекционные монеты обязательны к приему по их номинальной стоимости на всей территории страны. Они могут использоваться:

  • для всех видов платежей;

  • для зачисления на банковские счета;

  • для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Производство и авторство

Все монеты MYSYRLYQ TANYM изготовлены на Казахстанском монетном дворе, который славится высоким качеством чеканки и точностью исполнения деталей.

Коллекция обещает стать одной из самых привлекательных среди нумизматов страны благодаря уникальному дизайну и ограниченному тиражу.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь