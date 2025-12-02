В Казахстане создан национальный грузовой авиаперевозчик

В октябре 2025 года в Астане официально зарегистрирована компания KTZ Air Cargo, специализирующаяся на грузовых авиаперевозках. Учредителем выступает KTZ Express, транспортно-логистическая «дочка» «Қазақстан темір жолы», сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
По форме компания представляет собой акционерное общество с уставным капиталом 196,6 млн тенге. Выпущено 100 простых акций номиналом 1,966 млн тенге каждая, оплата которых полностью произведена единственным акционером. Данные о ценных бумагах внесены в систему Центрального депозитария 26 ноября 2025 года.
Согласно ОКЭД, основной деятельностью новой авиакомпании является грузовой воздушный транспорт, подчиняющийся расписанию.
Идея создания национального грузового авиаперевозчика в Казахстане обсуждается давно.
В 2017 году КТЖ совместно с «Эйр Астана» планировали создание совместной грузовой авиакомпании. Однако к августу 2019-го проект не был реализован.
В 2025 году вопрос снова вышел на повестку. На июльском правительственном совещании глава фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов сообщил детали будущей авиакомпании: на начальном этапе планируется аренда трех самолетов, а затем флот расширят до десяти воздушных судов. Для обеспечения рентабельности авиакомпания будет гарантированно обеспечена топливом. Первый рейс намечен на начало 2026 года.
Премьер-министр Олжас Бекенов отметил, ссылаясь на президента Касым-Жомарта Токаева, что создание грузового авиаперевозчика является ключевым проектом для укрепления позиции Казахстана как авиационного хаба региона.
В послании народу Казахстана 8 сентября 2025 года президент вновь подчеркнул важность увеличения грузовых авиаперевозок и создания национального перевозчика.
15 сентября 2025 года заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что в 2026 году планируется запуск:
Единой цифровой системы Smart Cargo,
Национального грузового авиаперевозчика,
что, по ожиданиям правительства, удвоит объем грузоперевозок через Казахстан.
Создание KTZ Air Cargo — это стратегический шаг, направленный на:
Усиление логистической инфраструктуры страны,
Повышение эффективности грузоперевозок,
Формирование Казахстана как центрального авиационного узла региона,
Развитие национальной транспортной системы с интеграцией цифровых технологий.
Эксперты отмечают, что новая авиакомпания сможет открыть новые маршруты для экспорта и импорта, а также повысить привлекательность Казахстана для международных перевозчиков.
Комментарии0 комментарий(ев)