02.12.2025, 08:27

В Казахстане создан национальный грузовой авиаперевозчик

Новости Казахстана

В октябре 2025 года в Астане официально зарегистрирована компания KTZ Air Cargo, специализирующаяся на грузовых авиаперевозках. Учредителем выступает KTZ Express, транспортно-логистическая «дочка» «Қазақстан темір жолы», сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новый игрок на рынке грузовых авиаперевозок

По форме компания представляет собой акционерное общество с уставным капиталом 196,6 млн тенге. Выпущено 100 простых акций номиналом 1,966 млн тенге каждая, оплата которых полностью произведена единственным акционером. Данные о ценных бумагах внесены в систему Центрального депозитария 26 ноября 2025 года.

Согласно ОКЭД, основной деятельностью новой авиакомпании является грузовой воздушный транспорт, подчиняющийся расписанию.

История идеи: от 2017-го до 2025-го

Идея создания национального грузового авиаперевозчика в Казахстане обсуждается давно.

  • В 2017 году КТЖ совместно с «Эйр Астана» планировали создание совместной грузовой авиакомпании. Однако к августу 2019-го проект не был реализован.

  • В 2025 году вопрос снова вышел на повестку. На июльском правительственном совещании глава фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов сообщил детали будущей авиакомпании: на начальном этапе планируется аренда трех самолетов, а затем флот расширят до десяти воздушных судов. Для обеспечения рентабельности авиакомпания будет гарантированно обеспечена топливом. Первый рейс намечен на начало 2026 года.

Премьер-министр Олжас Бекенов отметил, ссылаясь на президента Касым-Жомарта Токаева, что создание грузового авиаперевозчика является ключевым проектом для укрепления позиции Казахстана как авиационного хаба региона.

Поддержка государства и цифровизация грузовых перевозок

В послании народу Казахстана 8 сентября 2025 года президент вновь подчеркнул важность увеличения грузовых авиаперевозок и создания национального перевозчика.

15 сентября 2025 года заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что в 2026 году планируется запуск:

  • Единой цифровой системы Smart Cargo,

  • Национального грузового авиаперевозчика,

что, по ожиданиям правительства, удвоит объем грузоперевозок через Казахстан.

Перспективы и значение проекта

Создание KTZ Air Cargo — это стратегический шаг, направленный на:

  • Усиление логистической инфраструктуры страны,

  • Повышение эффективности грузоперевозок,

  • Формирование Казахстана как центрального авиационного узла региона,

  • Развитие национальной транспортной системы с интеграцией цифровых технологий.

Эксперты отмечают, что новая авиакомпания сможет открыть новые маршруты для экспорта и импорта, а также повысить привлекательность Казахстана для международных перевозчиков.

