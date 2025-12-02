Сразу семь человек погибли в смертельной аварии с минивэном на казахстанской трассе

В Алматинской области произошла трагическая авария с участием минивэна и грузового автомобиля, которая унесла жизни всех пассажиров легкового транспортного средства. По информации Департамента полиции региона, катастрофа произошла на 129-м километре автодороги Алматы — Бишкек, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: msn.com

Вся семья погибла на месте

По предварительным данным, водитель минивэна Honda Odyssey не справился с управлением и врезался в прицеп грузовика HOWO, движущегося впереди. В результате столкновения все семь человек, находившиеся в автомобиле, включая водителя, погибли от полученных травм.

В результате ДТП все семь человек, находившиеся в легковом транспортном средстве, включая водителя, погибли от полученных травм", - рассказали в ДП Алматинской области.

Начато уголовное дело

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП. В данный момент проводится досудебное расследование, целью которого является выяснение всех обстоятельств произошедшей трагедии, включая возможные нарушения правил дорожного движения.

Полиция призывает к осторожности

В ведомстве также напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию на трассах, особенно в условиях интенсивного движения и на участках с повышенной опасностью.