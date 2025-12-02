Пенсионные накопления в Казахстане хотят пустить на погашение автолизинга: как это будет работать

В Казахстане обсуждается новая инициатива, которая может изменить подход к автокредитованию: использование пенсионных накоплений для погашения задолженности по автолизингу, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Депутат мажилиса Олжас Куспеков предложил установить максимальный порог ставки автолизинга для граждан на уровне не выше 15%. По его словам, такое решение стало результатом серии консультаций с правительством, банками и лизинговыми компаниями, направленных на повышение доступности автотранспорта для населения.
Куспеков также предложил разрешить использование части избыточных пенсионных накоплений для погашения остатка долга по автолизингу.
По словам депутата, это позволит:
уменьшить крупную сумму, остающуюся к концу срока лизинга;
снизить ежемесячные платежи;
сделать финансовую нагрузку для граждан более прогнозируемой и комфортной.
Таким образом, пенсионные деньги смогут выступать дополнительным инструментом, повышающим доступность автотранспорта и облегчая финансовое планирование для граждан.
Кроме того, мажилисмен предложил создать субсидируемые программы автолизинга для социально уязвимых категорий граждан. Это позволит поддержать тех, кто особенно нуждается в транспорте, но испытывает трудности с финансовой нагрузкой.
Важно отметить, что данные предложения находятся на стадии проработки и пока не являются окончательно утвержденными решениями. Их внедрение потребует согласования с финансовыми и государственными структурами, а также с участниками рынка автолизинга.
Эта инициатива может стать важным шагом в развитии доступного автолизинга и снизить финансовую нагрузку на граждан, при этом задействуя пенсионные накопления разумным и контролируемым образом.
Комментарии0 комментарий(ев)