Пенсионные накопления в Казахстане хотят пустить на погашение автолизинга: как это будет работать

В Казахстане обсуждается новая инициатива, которая может изменить подход к автокредитованию: использование пенсионных накоплений для погашения задолженности по автолизингу, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Ограничение ставки автолизинга — до 15%

Депутат мажилиса Олжас Куспеков предложил установить максимальный порог ставки автолизинга для граждан на уровне не выше 15%. По его словам, такое решение стало результатом серии консультаций с правительством, банками и лизинговыми компаниями, направленных на повышение доступности автотранспорта для населения.

Пенсионные средства — для снижения долговой нагрузки

Куспеков также предложил разрешить использование части избыточных пенсионных накоплений для погашения остатка долга по автолизингу.

По словам депутата, это позволит:

уменьшить крупную сумму, остающуюся к концу срока лизинга;

снизить ежемесячные платежи;

сделать финансовую нагрузку для граждан более прогнозируемой и комфортной.

Таким образом, пенсионные деньги смогут выступать дополнительным инструментом, повышающим доступность автотранспорта и облегчая финансовое планирование для граждан.

Субсидированный автолизинг для социально уязвимых

Кроме того, мажилисмен предложил создать субсидируемые программы автолизинга для социально уязвимых категорий граждан. Это позволит поддержать тех, кто особенно нуждается в транспорте, но испытывает трудности с финансовой нагрузкой.

Статус инициативы

Важно отметить, что данные предложения находятся на стадии проработки и пока не являются окончательно утвержденными решениями. Их внедрение потребует согласования с финансовыми и государственными структурами, а также с участниками рынка автолизинга.

Эта инициатива может стать важным шагом в развитии доступного автолизинга и снизить финансовую нагрузку на граждан, при этом задействуя пенсионные накопления разумным и контролируемым образом.