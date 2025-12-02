18+
02.12.2025, 10:17

Казахстан замораживает тарифы на электроэнергию на семь лет

Новости Казахстана 0 747

В Казахстане подготовлен приказ Министерства энергетики РК «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию», который предусматривает заморозку тарифов на период с 2026 по 2032 годы. По сути, цены на электроэнергию останутся на уровне, установленном в 2025 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Предельные тарифы останутся на уровне 2025 года

Предельные тарифы будут утверждены без изменения стоимости для единого закупщика, что, по словам Минэнерго, не повлияет на текущие цены для потребителей.

Причины заморозки тарифов

Решение было принято в рамках мероприятий по поддержанию макроэкономической стабильности.

8 октября 2025 года под председательством главы государства прошло совещание, посвящённое макроэкономическим дисбалансам и инфляционным рискам. По его итогам было дано поручение принять меры, способствующие контролю цен и снижению давления на население и бизнес.

Сроки и публичное обсуждение

Утверждённые предельные тарифы вступят в силу с 1 января 2026 года и будут действовать на протяжении семи лет – до конца 2032 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения. Все заинтересованные стороны могут внести свои предложения до 17 декабря 2025 года.

Что это значит для казахстанцев

  • Цены на электроэнергию останутся стабильными в течение семи лет.

  • Бизнес получит предсказуемость в расчетах за электричество.

  • Меры способствуют снижению инфляционного давления и поддержке макроэкономической стабильности.

