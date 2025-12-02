18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
02.12.2025, 11:53

Казахстан выводит миллионы тонн нефти из-под КТК: названы маршруты

Новости Казахстана 0 1 277

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который проходит львиная доля казахстанского экспорта нефти, вновь оказался в зоне риска. На фоне потенциальных угроз министерство энергетики активизировало работу по созданию альтернативных логистических направлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

© Photo : КТК

Новый акцент на диверсификацию маршрутов

Ведомство подчеркивает: сегодня для Казахстана важнейшая задача — обеспечить надежность поставок и стабильность экспортных объемов, независимо от внешних факторов.

Маршрут через Каспий: ставка на танкеры и Азербайджан

Одним из ключевых направлений стала Каспийская акватория. Казахстан увеличивает объемы танкерных перевозок в Азербайджан с последующей прокачкой по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) на рынки Европы.

  • В 2024 году в этом направлении отправлено 1,4 млн тонн нефти.

  • В 2025 году планка должна вырасти до 1,7 млн тонн.

Азербайджан, по данным Минэнерго, выражает готовность постепенно увеличивать мощности по приему и транзиту сырья. Ведется совместная работа с «КазМунайГазом» и акционерами крупнейших нефтяных проектов Казахстана для расширения прокачки по маршруту БТД.

Через систему "Дружба": выход на Германию

Еще одно устойчиво работающее направление — поставки нефти на НПЗ Шведта (Германия) через систему магистральных нефтепроводов «Дружба».

Поставки стартовали в феврале 2023 года и продолжают набирать обороты:

  • Объем экспорта в Германию в 2024 году составил 1,5 млн тонн.

Этот маршрут стал стратегически важной точкой доступа к европейскому рынку в условиях глобальных геополитических изменений.

Вектор на Восток: поставки в Китай

Казахстан также укрепляет энергетическое сотрудничество с Китаем по действующим нефтепроводам, обеспечивая стабильные объемы экспорта в восточном направлении.

  • По итогам 2024 года в Китай было отгружено 1,2 млн тонн нефти.

Это направление помогает перераспределять экспортные потоки и снижать зависимость от транзита в западном направлении.

Главная цель — устойчивость экспорта

Министерство энергетики подчеркивает: развитие маршрутов в сторону Азербайджана, Китая и Германии — часть комплексной стратегии, направленной на диверсификацию и снижение рисков.
Ключевой приоритет — предоставлять зарубежным партнерам стабильные объемы нефти, вне зависимости от геополитических или технических факторов.

Казахстан пошагово выстраивает новую систему энергетической логистики, которая позволит стране не только снизить уязвимость перед внешними вызовами, но и укрепить свои позиции на мировых рынках.

6
2
1
