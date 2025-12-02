Южная Корея открывает «зеленый коридор» для казахстанских нелегалов

Власти Южной Кореи упростили условия выезда для граждан Казахстана, которые работали в стране без официального оформления. Теперь казахстанцы смогут покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд , сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

Фото: edition.cnn.com

Расширенные сроки программы добровольного выезда

По информации ведомства, между Министерством труда Казахстана и Министерством юстиции Южной Кореи достигнута договорённость о расширении сроков действия программы добровольного выезда.

«В ходе переговоров по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан достигнута договоренность по расширению временных рамок программы добровольного выезда. Она позволит казахстанцам, работавшим в Корее нелегально, покинуть страну добровольно, без штрафов и запрета на повторный въезд», — сообщили в пресс-службе МТСЗН.

Воспользоваться программой можно с декабря 2025 года по февраль 2026 года включительно.

Кто не подпадает под программу

В министерстве подчеркнули, что программа не распространяется на тех, кто совершил уголовные преступления, подлежит принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года.

Как воспользоваться программой

Для участия в программе потребуется:

паспорт;

заявление;

билет на самолёт.

Предварительное уведомление необходимо подать в иммиграционных офисах Южной Кореи от 15 до 3 дней до вылета.

Работа за границей только легально

В министерстве напомнили, что трудоустройство за рубежом должно быть исключительно официальным.

«Мы настоятельно рекомендуем гражданам Казахстана работать за границей только законным способом, чтобы избежать рисков нелегальной миграции, штрафов, выдворения и возможной трудовой эксплуатации. Используйте только лицензированные агентства занятости, государственные программы и официальные предложения работодателей», — отметили в ведомстве.

Легальная работа в Корее: когда ждать закрепления

Напомним, ещё в прошлом году казахстанцам обещали легальное трудоустройство в Южной Корее. Министерство труда объясняло, почему эта норма до сих пор не закреплена законодательно. Сейчас, по словам Аскарбека Ертаева, переговоры планируют завершить до конца 2025 года.