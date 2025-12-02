18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.45
596.99
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.12.2025, 12:27

Южная Корея открывает «зеленый коридор» для казахстанских нелегалов

Новости Казахстана 0 641

Власти Южной Кореи упростили условия выезда для граждан Казахстана, которые работали в стране без официального оформления. Теперь казахстанцы смогут покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: edition.cnn.com
Фото: edition.cnn.com

Расширенные сроки программы добровольного выезда

По информации ведомства, между Министерством труда Казахстана и Министерством юстиции Южной Кореи достигнута договорённость о расширении сроков действия программы добровольного выезда.

«В ходе переговоров по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан достигнута договоренность по расширению временных рамок программы добровольного выезда. Она позволит казахстанцам, работавшим в Корее нелегально, покинуть страну добровольно, без штрафов и запрета на повторный въезд», — сообщили в пресс-службе МТСЗН.

Воспользоваться программой можно с декабря 2025 года по февраль 2026 года включительно.

Кто не подпадает под программу

В министерстве подчеркнули, что программа не распространяется на тех, кто совершил уголовные преступления, подлежит принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года.

Как воспользоваться программой

Для участия в программе потребуется:

  • паспорт;

  • заявление;

  • билет на самолёт.

Предварительное уведомление необходимо подать в иммиграционных офисах Южной Кореи от 15 до 3 дней до вылета.

Работа за границей только легально

В министерстве напомнили, что трудоустройство за рубежом должно быть исключительно официальным.

«Мы настоятельно рекомендуем гражданам Казахстана работать за границей только законным способом, чтобы избежать рисков нелегальной миграции, штрафов, выдворения и возможной трудовой эксплуатации. Используйте только лицензированные агентства занятости, государственные программы и официальные предложения работодателей», — отметили в ведомстве.

Легальная работа в Корее: когда ждать закрепления

Напомним, ещё в прошлом году казахстанцам обещали легальное трудоустройство в Южной Корее. Министерство труда объясняло, почему эта норма до сих пор не закреплена законодательно. Сейчас, по словам Аскарбека Ертаева, переговоры планируют завершить до конца 2025 года.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь