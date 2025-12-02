Полицейские в Казахстане больше не смогут «заглядывать» в личные данные водителей

С 1 декабря вступили в силу новые правила работы ЕРАП для сотрудников полиции, направленные на защиту конфиденциальной информации граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz

ЕРАП перестал быть «окном» в личную жизнь

Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК ограничил возможности полицейских по проверке водителей через Единый реестр административных производств (ЕРАП). Теперь при вводе ИИН в систему через планшет патрульного данные автоматически сохраняются в базе, и удалить их после этого будет невозможно. Таким образом, патрульные лишены доступа к свободной навигации по личной информации водителей.

Ограничение доступа связано с жалобами граждан

Как пояснили в комитете, изменения вызваны многочисленными жалобами водителей, которые жаловались на злоупотребления: сотрудники полиции могли узнавать через ЕРАП не только сведения о нарушениях, но и личные данные — место работы, домашний адрес и контактные телефоны.

Новый порядок работы с ЕРАП

С 1 декабря патрульные имеют право обращаться к Реестру административных производств исключительно в случае фактического нарушения правил дорожного движения. Система теперь позволяет только оформление протокола и назначение наказания. Любые другие действия с данными через ЕРАП сотрудникам полиции запрещены.