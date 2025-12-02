«Каждое утро - проверка, каждый день - штраф»: водители заблокировали трассу в Атырау (видео)

В Атырау владельцы праворульных автомобилей и машин с армянскими номерами вышли на трассу Атырау – Доссор в знак протеста против частых проверок со стороны дорожной полиции. По их словам, ежедневные рейды фактически лишили их возможности свободно передвигаться и зарабатывать, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Кадр из видео

Постоянные рейды мешают работать

Водители требовали от представителей полиции разъяснить причины усиленного контроля на трассе и объяснить, почему проверки стали постоянными.

Остановка на каждом посту — угроза доходу

Многие водители отметили, что за смену их останавливают несколько раз. Один из таксистов рассказал, что частые остановки ставят под угрозу его доход:

«Каждый день — остановки, штрафы, требования. У нас кредиты, семьи. Сейчас зима, расходы растут. Нам нужно работать, а не объясняться на каждом посту».

Другой участник встречи подчеркнул, что его автомобиль полностью оформлен и прошёл техосмотр, но это не облегчает движение по трассе:

«Мы всё оформили, техосмотр прошли. Но выехать на трассу всё равно не получается. Такое ощущение, что нас считают нарушителями. А мы просто пытаемся прокормить детей».

Реакция полиции и ожидание разъяснений

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По словам водителей, их обращение было зарегистрировано и передано руководству Департамента полиции Атырауской области. После рассмотрения жалобы участники акции ожидают официальное разъяснение от правоохранительных органов.

Водители надеются, что ситуация будет урегулирована, и им вновь позволят свободно работать на междугородних маршрутах.