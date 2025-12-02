18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.45
596.99
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.12.2025, 13:46

«Каждое утро - проверка, каждый день - штраф»: водители заблокировали трассу в Атырау (видео)

Новости Казахстана 0 952

В Атырау владельцы праворульных автомобилей и машин с армянскими номерами вышли на трассу Атырау – Доссор в знак протеста против частых проверок со стороны дорожной полиции. По их словам, ежедневные рейды фактически лишили их возможности свободно передвигаться и зарабатывать, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Кадр из видео
Кадр из видео

Постоянные рейды мешают работать

Водители требовали от представителей полиции разъяснить причины усиленного контроля на трассе и объяснить, почему проверки стали постоянными.

Остановка на каждом посту — угроза доходу

Многие водители отметили, что за смену их останавливают несколько раз. Один из таксистов рассказал, что частые остановки ставят под угрозу его доход:

«Каждый день — остановки, штрафы, требования. У нас кредиты, семьи. Сейчас зима, расходы растут. Нам нужно работать, а не объясняться на каждом посту».

Другой участник встречи подчеркнул, что его автомобиль полностью оформлен и прошёл техосмотр, но это не облегчает движение по трассе:

«Мы всё оформили, техосмотр прошли. Но выехать на трассу всё равно не получается. Такое ощущение, что нас считают нарушителями. А мы просто пытаемся прокормить детей».

Реакция полиции и ожидание разъяснений

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По словам водителей, их обращение было зарегистрировано и передано руководству Департамента полиции Атырауской области. После рассмотрения жалобы участники акции ожидают официальное разъяснение от правоохранительных органов.

Водители надеются, что ситуация будет урегулирована, и им вновь позволят свободно работать на междугородних маршрутах.

7
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь