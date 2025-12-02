18+
02.12.2025, 14:28

Казахстанцы смогут гасить кредиты досрочно без штрафов

Новости Казахстана 0 477

Казахстанцы получили право досрочно погашать кредиты без каких-либо штрафов. Нововведение распространяется на все действующие и ранее заключённые договоры, что позволяет заемщикам экономить на процентах и быстрее закрывать задолженность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Как работает досрочное погашение

Досрочное погашение кредита может быть:

  • Полным — когда заемщик закрывает всю сумму кредита;

  • Частичным — когда вносится сумма сверх графика платежей.

При частичном погашении клиент может выбрать один из вариантов:

  1. Сократить срок кредита, сохранив размер ежемесячного платежа;

  2. Снизить ежемесячный платеж, оставив срок кредита прежним.

Такой подход позволяет гибко управлять долговой нагрузкой и экономить на процентах по кредиту.

Роль банков и правила досрочного погашения

Банки имеют право устанавливать внутренние условия досрочного погашения:

  • минимальную сумму досрочного взноса;

  • сроки подачи заявлений;

  • расчетные даты платежей.

Эксперты рекомендуют заемщикам заранее согласовать с банком:

  • перерасчет процентов;

  • списание уже уплаченных сумм;

  • возврат страховых премий;

  • снятие обременений по ипотеке.

Почему это важно для заемщиков

По словам Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, досрочные платежи помогают:

  • снизить долговую нагрузку;

  • укрепить финансовую устойчивость;

  • положительно повлиять на кредитную историю.

При этом специалисты советуют тщательно оценить свои финансовые резервы и альтернативные способы использования средств перед тем, как гасить кредит досрочно.

— Досрочные платежи помогают снизить долговую нагрузку, укрепить финансовую устойчивость и положительно влияют на кредитную историю. При принятии решения о досрочном погашении важно оценить собственный финансовый резерв и альтернативные способы использования средств, — говорится в сообщении. 

