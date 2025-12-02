Казахстанцы смогут гасить кредиты досрочно без штрафов

Казахстанцы получили право досрочно погашать кредиты без каких-либо штрафов. Нововведение распространяется на все действующие и ранее заключённые договоры, что позволяет заемщикам экономить на процентах и быстрее закрывать задолженность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Досрочное погашение кредита может быть:
Полным — когда заемщик закрывает всю сумму кредита;
Частичным — когда вносится сумма сверх графика платежей.
При частичном погашении клиент может выбрать один из вариантов:
Сократить срок кредита, сохранив размер ежемесячного платежа;
Снизить ежемесячный платеж, оставив срок кредита прежним.
Такой подход позволяет гибко управлять долговой нагрузкой и экономить на процентах по кредиту.
Банки имеют право устанавливать внутренние условия досрочного погашения:
минимальную сумму досрочного взноса;
сроки подачи заявлений;
расчетные даты платежей.
Эксперты рекомендуют заемщикам заранее согласовать с банком:
перерасчет процентов;
списание уже уплаченных сумм;
возврат страховых премий;
снятие обременений по ипотеке.
По словам Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, досрочные платежи помогают:
снизить долговую нагрузку;
укрепить финансовую устойчивость;
положительно повлиять на кредитную историю.
При этом специалисты советуют тщательно оценить свои финансовые резервы и альтернативные способы использования средств перед тем, как гасить кредит досрочно.
— Досрочные платежи помогают снизить долговую нагрузку, укрепить финансовую устойчивость и положительно влияют на кредитную историю. При принятии решения о досрочном погашении важно оценить собственный финансовый резерв и альтернативные способы использования средств, — говорится в сообщении.
