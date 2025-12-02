Казахстанцы смогут гасить кредиты досрочно без штрафов

Казахстанцы получили право досрочно погашать кредиты без каких-либо штрафов. Нововведение распространяется на все действующие и ранее заключённые договоры, что позволяет заемщикам экономить на процентах и быстрее закрывать задолженность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz

Как работает досрочное погашение

Досрочное погашение кредита может быть:

Полным — когда заемщик закрывает всю сумму кредита;

Частичным — когда вносится сумма сверх графика платежей.

При частичном погашении клиент может выбрать один из вариантов:

Сократить срок кредита, сохранив размер ежемесячного платежа; Снизить ежемесячный платеж, оставив срок кредита прежним.

Такой подход позволяет гибко управлять долговой нагрузкой и экономить на процентах по кредиту.

Роль банков и правила досрочного погашения

Банки имеют право устанавливать внутренние условия досрочного погашения:

минимальную сумму досрочного взноса;

сроки подачи заявлений;

расчетные даты платежей.

Эксперты рекомендуют заемщикам заранее согласовать с банком:

перерасчет процентов;

списание уже уплаченных сумм;

возврат страховых премий;

снятие обременений по ипотеке.

Почему это важно для заемщиков

По словам Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, досрочные платежи помогают:

снизить долговую нагрузку;

укрепить финансовую устойчивость;

положительно повлиять на кредитную историю.

При этом специалисты советуют тщательно оценить свои финансовые резервы и альтернативные способы использования средств перед тем, как гасить кредит досрочно.