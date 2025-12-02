Туманное будущее автомобилей в Казахстане: чего ждать от российских нововведений

Недавние изменения правил утильсбора в России вызывают вопросы у казахстанских автолюбителей: повлияют ли новшества на стоимость автомобилей в Казахстане и стоит ли ожидать роста цен? Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев рассказал, как отразится на местном авторынке изменение правил утильсбора в РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Межправительственное обсуждение на высшем уровне

По словам Нагаспаева, Казахстан и Россия уже создали межведомственную рабочую группу, которая на правительственном уровне будет обсуждать вопросы утильсбора. Министерство внимательно отслеживает ситуацию и пока не видит угроз массового оттока казахстанских автомобилей в Россию.

«Мы пока не видим, чтобы были какие-то предпосылки для массового оттока наших автомобилей в РФ. Поэтому для нас переживаний нет, что цена будет повышаться из-за этого», – отметил министр.

Он добавил, что недавно проводил встречи с российскими коллегами. Стороны обсудили перспективы развития собственного автопрома и поддержку отечественных производителей, что, по его мнению, не создаст резких ценовых скачков.

Влияние на казахстанцев: дискомфорт, но без драм

Нагаспаев также прокомментировал, как изменения в РФ могут коснуться казахстанских граждан:

«У нас были договоренности с Россией, поэтому любое изменение, которое принимает наш партнер по интеграционному объединению, может создавать небольшой дискомфорт. Но все эти вопросы обсуждаемы, и я не думаю, что возникнут серьезные разногласия».

Министр подчеркнул, что тесное взаимодействие с российской стороной позволит смягчить возможные негативные последствия и не приведет к резкому росту цен на автомобили в Казахстане.

Итог: пока поводов для паники нет

На данный момент казахстанский авторынок может оставаться спокойным: межправительственные переговоры и совместные рабочие группы позволяют заранее урегулировать вопросы, связанные с утильсбором. Рост цен на автомобили в Казахстане из-за изменений в России в ближайшее время выглядит маловероятным.