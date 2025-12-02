18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.45
596.99
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.12.2025, 16:57

Один билет на все страны ЕАЭС: казахстанцам упростят поездки по железной дороге

Новости Казахстана 0 453

В Евразийском экономическом союзе намерены значительно упростить железнодорожные поездки для граждан пяти стран-участниц — Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Армении. Соответствующие рекомендации были одобрены на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили в «Казахстан темір жолы», сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: infopro54.ru
Фото: infopro54.ru

Меньше проверок и быстрее пересечение границ

Одно из ключевых ожидаемых изменений — сокращение количества досмотров и контрольных процедур во время международных поездок. В КТЖ пояснили, что в перспективе это должно ускорить пересечение границ и сделать железнодорожные маршруты внутри ЕАЭС более комфортными и предсказуемыми.

Такая мера направлена на то, чтобы поездка между странами региона напоминала обычное перемещение внутри одной территории — без избыточных остановок и задержек.

Единый электронный билет: движение к цифровой интеграции

Еще одно обсуждаемое нововведение — переход к единому электронному билету. Он позволит:

  • покупать проездные документы сразу на весь маршрут, независимо от железнодорожной компании;

  • пользоваться общей системой онлайн-регистрации;

  • оплачивать поездку удобным способом через единую платформу.

Такая цифровая унификация должна улучшить качество сервиса и избавить пассажиров от необходимости взаимодействовать с несколькими разными системами бронирования.

Что стоит за инициативой

Принятые ЕЭК рекомендации — первый шаг на пути к более глубокому транспортному сотрудничеству внутри союза. Введение единых процедур может привести к появлению новых трансграничных маршрутов, а также укрепить привлекательность железнодорожного сообщения как доступной альтернативы авиации.

Кто выиграет от изменений

Облегчённые правила в первую очередь оценят:

  • туристы, совершающие частые поездки между странами ЕАЭС;

  • трудовые мигранты, передвигающиеся между государствами союза;

  • деловые путешественники, которым важна скорость оформления и удобство маршрутов.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь