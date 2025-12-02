Один билет на все страны ЕАЭС: казахстанцам упростят поездки по железной дороге

В Евразийском экономическом союзе намерены значительно упростить железнодорожные поездки для граждан пяти стран-участниц — Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Армении. Соответствующие рекомендации были одобрены на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили в «Казахстан темір жолы», сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Одно из ключевых ожидаемых изменений — сокращение количества досмотров и контрольных процедур во время международных поездок. В КТЖ пояснили, что в перспективе это должно ускорить пересечение границ и сделать железнодорожные маршруты внутри ЕАЭС более комфортными и предсказуемыми.
Такая мера направлена на то, чтобы поездка между странами региона напоминала обычное перемещение внутри одной территории — без избыточных остановок и задержек.
Еще одно обсуждаемое нововведение — переход к единому электронному билету. Он позволит:
покупать проездные документы сразу на весь маршрут, независимо от железнодорожной компании;
пользоваться общей системой онлайн-регистрации;
оплачивать поездку удобным способом через единую платформу.
Такая цифровая унификация должна улучшить качество сервиса и избавить пассажиров от необходимости взаимодействовать с несколькими разными системами бронирования.
Принятые ЕЭК рекомендации — первый шаг на пути к более глубокому транспортному сотрудничеству внутри союза. Введение единых процедур может привести к появлению новых трансграничных маршрутов, а также укрепить привлекательность железнодорожного сообщения как доступной альтернативы авиации.
Облегчённые правила в первую очередь оценят:
туристы, совершающие частые поездки между странами ЕАЭС;
трудовые мигранты, передвигающиеся между государствами союза;
деловые путешественники, которым важна скорость оформления и удобство маршрутов.
