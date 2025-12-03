18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.12.2025, 19:16

Кто из казахстанцев получит высокие зарплаты перед Новым годом

Новости Казахстана 0 430

С приближением новогодних праздников в Казахстане наблюдается настоящий всплеск спроса на работников ресторанов и развлекательных мероприятий. Кафе, рестораны и развлекательные центры готовятся к наплыву клиентов, и владельцы спешат набрать дополнительный персонал, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Предновогодний бум вакансий

Особенно востребованы официанты, бармены, повара и аниматоры – именно их услуги наиболее актуальны в период корпоративов и массовых гуляний.

Кто зарабатывает больше всех

Аналитики портала OLX отмечают, что к концу осени количество вакансий на поваров и официантов увеличилось в разы. Еще более заметно вырос спрос на ведущих мероприятий – их вакансии обещают самые высокие зарплаты среди «сезонных» профессий.

  • Ведущие и аниматоры – в среднем 515 тыс. тенге, что выше официальной средней зарплаты в Казахстане (429 368 тенге).

  • Официанты – около 330 тыс. тенге.

  • Повара – около 280 тыс. тенге.

  • Бармены – около 240 тыс. тенге.

Интересно, что растет и спрос на сортировщиков, которым предлагают около 433 тыс. тенге, что практически сравнимо с зарплатой ведущих.

Особенности праздничной работы

Важно понимать, что речь идет именно о предновогодних и новогодних днях. Вакансии на этот период часто включают:

  • повышенные ставки,

  • бонусы за работу в пиковые даты (31 декабря, ночь с 1 на 2 января),

  • краткосрочные премии за корпоративные выходные.

Таким образом, заработок в праздничные дни может быть значительно выше обычного уровня.

Не только рестораны

Кроме ресторанного персонала, традиционно растет спрос на:

  • курьеров,

  • таксистов,

  • «трезвых водителей»,

  • работников магазинов.

Эти позиции не требуют особых профессиональных навыков, но могут оказаться физически и эмоционально утомительными, учитывая интенсивность работы в праздничный период.

