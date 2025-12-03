Кто из казахстанцев получит высокие зарплаты перед Новым годом

С приближением новогодних праздников в Казахстане наблюдается настоящий всплеск спроса на работников ресторанов и развлекательных мероприятий. Кафе, рестораны и развлекательные центры готовятся к наплыву клиентов, и владельцы спешат набрать дополнительный персонал, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Предновогодний бум вакансий

Особенно востребованы официанты, бармены, повара и аниматоры – именно их услуги наиболее актуальны в период корпоративов и массовых гуляний.

Кто зарабатывает больше всех

Аналитики портала OLX отмечают, что к концу осени количество вакансий на поваров и официантов увеличилось в разы. Еще более заметно вырос спрос на ведущих мероприятий – их вакансии обещают самые высокие зарплаты среди «сезонных» профессий.

Ведущие и аниматоры – в среднем 515 тыс. тенге , что выше официальной средней зарплаты в Казахстане ( 429 368 тенге ).

Официанты – около 330 тыс. тенге .

Повара – около 280 тыс. тенге .

Бармены – около 240 тыс. тенге.

Интересно, что растет и спрос на сортировщиков, которым предлагают около 433 тыс. тенге, что практически сравнимо с зарплатой ведущих.

Особенности праздничной работы

Важно понимать, что речь идет именно о предновогодних и новогодних днях. Вакансии на этот период часто включают:

повышенные ставки,

бонусы за работу в пиковые даты (31 декабря, ночь с 1 на 2 января),

краткосрочные премии за корпоративные выходные.

Таким образом, заработок в праздничные дни может быть значительно выше обычного уровня.

Не только рестораны

Кроме ресторанного персонала, традиционно растет спрос на:

курьеров,

таксистов,

«трезвых водителей»,

работников магазинов.

Эти позиции не требуют особых профессиональных навыков, но могут оказаться физически и эмоционально утомительными, учитывая интенсивность работы в праздничный период.