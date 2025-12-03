18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.12.2025, 20:29

В Казахстане готовят хитрый ход с ипотекой: неожиданные изменения на рынке жилья

Новости Казахстана

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Национальным банком Казахстана готовят масштабную реформу ипотечного кредитования, которая может полностью изменить подход к оценке рисков и стоимости жилья для заемщиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: nerdwallet.com
Фото: nerdwallet.com

Новый подход к расчету ГЭСВ: риск теперь учитывается по-новому

По информации LS, АРРФР разрабатывает обновленную методику расчета годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным займам.

Главное нововведение – включение коэффициента покрытия залоговым обеспечением (Loan-to-Value, LTV). Этот показатель отражает отношение суммы ипотечного займа к рыночной стоимости жилья и напрямую связан с финансовой надежностью заемщика.

«Чем выше доля собственных средств, внесенных заемщиком, тем ниже LTV, а значит и риск невозврата», – пояснили в АРРФ.

Дифференцированные ставки: больше денег – ниже процент

Нововведение позволит банкам точнее оценивать кредитный риск и принимать решения на основе реальных финансовых возможностей клиентов.

Более того, планируется внедрение дифференцированных ставок ГЭСВ в зависимости от уровня LTV:

  • Заемщики с низким LTV (внесли больше собственных средств) смогут получать сниженную ставку.

  • Те, кто берет почти всю сумму в кредит, столкнутся с более высокой ставкой, отражающей больший риск.

Такой подход делает ипотеку доступнее и выгоднее для тех, кто готов инвестировать собственные средства на старте.

Ответственный заемщик – меньше долговых проблем

По мнению экспертов АРРФР, новая система будет стимулировать более осознанный выбор условий кредита:

  • заемщики будут внимательнее оценивать размер займа;

  • снизится вероятность возникновения долговой перегрузки;

  • финансовая нагрузка станет более управляемой.

Перспектива развития жилищного кредитования

В агентстве уверены, что новая формула расчета ГЭСВ с учетом уровня риска и размера залога окажет значительное влияние на развитие ипотечного рынка в Казахстане:

  • повысится прозрачность кредитных условий;

  • банки смогут управлять рисками эффективнее;

  • заемщики с высокой платежеспособностью будут мотивированы на ответственные финансовые решения.

Реформа может стать одним из ключевых шагов к росту доступности жилья и стабильности ипотечного рынка страны.

