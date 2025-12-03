В Казахстане готовят хитрый ход с ипотекой: неожиданные изменения на рынке жилья

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Национальным банком Казахстана готовят масштабную реформу ипотечного кредитования, которая может полностью изменить подход к оценке рисков и стоимости жилья для заемщиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По информации LS, АРРФР разрабатывает обновленную методику расчета годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным займам.
Главное нововведение – включение коэффициента покрытия залоговым обеспечением (Loan-to-Value, LTV). Этот показатель отражает отношение суммы ипотечного займа к рыночной стоимости жилья и напрямую связан с финансовой надежностью заемщика.
«Чем выше доля собственных средств, внесенных заемщиком, тем ниже LTV, а значит и риск невозврата», – пояснили в АРРФ.
Нововведение позволит банкам точнее оценивать кредитный риск и принимать решения на основе реальных финансовых возможностей клиентов.
Более того, планируется внедрение дифференцированных ставок ГЭСВ в зависимости от уровня LTV:
Заемщики с низким LTV (внесли больше собственных средств) смогут получать сниженную ставку.
Те, кто берет почти всю сумму в кредит, столкнутся с более высокой ставкой, отражающей больший риск.
Такой подход делает ипотеку доступнее и выгоднее для тех, кто готов инвестировать собственные средства на старте.
По мнению экспертов АРРФР, новая система будет стимулировать более осознанный выбор условий кредита:
заемщики будут внимательнее оценивать размер займа;
снизится вероятность возникновения долговой перегрузки;
финансовая нагрузка станет более управляемой.
В агентстве уверены, что новая формула расчета ГЭСВ с учетом уровня риска и размера залога окажет значительное влияние на развитие ипотечного рынка в Казахстане:
повысится прозрачность кредитных условий;
банки смогут управлять рисками эффективнее;
заемщики с высокой платежеспособностью будут мотивированы на ответственные финансовые решения.
Реформа может стать одним из ключевых шагов к росту доступности жилья и стабильности ипотечного рынка страны.
