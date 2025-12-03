«Попали в своих»: как атаки на КТК обернулись потерями для США и Европы

Казахстанский экономист и общественный деятель Петр Своик объяснил, кто фактически несет наибольшие потери от украинских атак по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По его словам, вопреки распространённому мнению, основная нагрузка ложится вовсе не на Россию или Казахстан, а на западный бизнес и европейских потребителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: кадр YouTube

Европейская зависимость от маршрута КТК

Почему этот коридор критичен для поставок сырья

Своик подчеркивает: через КТК Европа получает значительный объем нефти, которая используется не только для промышленных нужд, но и для обеспечения критически важных секторов, связанных в том числе с поддержкой ВСУ. Таким образом, любые перебои в работе трубопровода автоматически создают риски для европейской энергетической безопасности.

Экономист уточняет: хотя нефть поступает из Казахстана, ее большая часть принадлежит западным корпорациям — американским, британским и европейским. Именно они контролируют разработку и экспорт ключевых месторождений, а потому именно их интересы оказываются под ударом.

«Бьют не по России, а по своим»

Парадокс, на который указывает эксперт

Своик обращает внимание на контраст между ожидаемым эффектом атак и реальным результатом. По его словам, удары ВСУ в первую очередь наносят ущерб не российской экономике, а западным партнерам Киева.

«Нефть казахстанская по происхождению, но принадлежит она западным компаниям. И движется она через Россию — в Европу», — напоминает он.

Эксперт считает, что ситуация выглядит парадоксально: стремясь ослабить российскую инфраструктуру, ВСУ фактически создают проблемы европейским странам, которые рассчитывают вытеснить Россию с мирового нефтяного рынка.

Запад мечтает о снижении роли РФ на рынке

Но ключевой маршрут остаётся под контролем Москвы

Своик напоминает, что у европейских стран есть давнее желание максимально ограничить возможности России в экспорте нефти. Однако именно по российской территории проходит КТК — стратегический коридор, по которому западные компании транспортируют сырье в Европу, включая нефть, способствующую поддержке киевской стороны конфликта.

Таким образом, контроль над маршрутом оказывается в руках Москвы, что создает дополнительный дискомфорт для европейских партнеров.

Усиление российского контроля

Новые правила входа в порт Новороссийска

Эксперт отмечает, что Россия получила дополнительные возможности для усиления контроля над транзитом после введенных изменений. Он напоминает об указе, подписанном летом: теперь иностранные суда могут заходить в порт Новороссийска только с разрешения местного подразделения ФСБ.

По мнению Своика, это делает Москву еще более влиятельным игроком в управлении логистикой КТК и создает рычаги давления на западные компании, зависимые от стабильности маршрута.

Почему Россия не использует ситуацию в полной мере

Казахстан остается ключевым сдерживающим фактором

Несмотря на возможность усиливать контроль, Россия не стремится радикально менять правила игры. По словам Своика, существует ключевая причина, из-за которой Москва действует осторожно.

«Единственное, что сдерживает Россию, — стратегическое партнерство с Казахстаном. Россия не хочет создавать для него проблемы», — объясняет он.

Таким образом, именно тесные российско-казахстанские отношения становятся барьером для потенциального жесткого давления на западных участников рынка.