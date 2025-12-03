18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.12.2025, 07:01

Смертельная погоня полицейских в Казахстане: водитель врезался в столб

Новости Казахстана 0 577

В Костанайской области полицейская погоня за автомобилем обернулась смертельной аварией. Инцидент произошёл 1 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе ДП региона. Водитель погиб на месте, а пассажира пришлось госпитализировать. Сейчас следственные органы проводят досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Алау".

Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz

Опасное преследование закончилось трагедией

Причины преследования

Сотрудников патрульной полиции насторожил автомобиль ВАЗ-21093, который двигался по дороге с опасными маневрами и не остановился, когда на пешеходном переходе находился человек. Попытки полицейских остановить машину оказались безуспешными.

Кроме того, как выяснилось, у автомобиля отсутствовали государственные регистрационные номера, что ещё больше усугубляло ситуацию.

Смертельная авария

Во время погони водитель выехал на встречную полосу и врезался в бетонную опору освещения. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его пассажир получил серьёзные травмы и был срочно госпитализирован.

Предыстория водителя

В ходе проверки установлено, что водитель ранее был лишён права на управление транспортным средством за вождение в нетрезвом виде.

Расследование продолжается

По факту происшествия начато досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства, включая возможное нарушение правил дорожного движения, действия полицейских и техническое состояние автомобиля.

