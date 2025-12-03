Штрафы за жадность: крупные казахстанские торговые сети наказаны за превышение цен

С начала 2025 года Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан усилило контроль за соблюдением правил торговли. Главная цель — недопущение превышения предельной торговой надбавки в 15% на социально значимые продукты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: кадр YouTube

Более 420 компаний уже привлечены к ответственности

По данным ведомства, к административной ответственности уже привлечены свыше 420 субъектов предпринимательства, включая крупные сети, такие как Small, JLC, Galmart, Toimart, «А-стор», My Mart, «Беккер», Carefood, а также ТОО Food Beverage Trading, Airba Fresh, Good Luck Trade, Mix Market Trade и другие.

Метро и Small под судебным контролем

Особое внимание уделено торговой сети «Метро Кэш энд Керри». Компания была оштрафована за превышение 15%-ной торговой надбавки на социально значимые продукты.

«ТОО «Метро Кэш энд Керри» обжаловало административное решение во всех судебных инстанциях, включая кассацию, однако решение оставлено без изменений. В прошлом году компания уже подвергалась штрафным санкциям за аналогичное нарушение», — отметили в Минторговли.

Не менее резонансным стало дело сети Small, привлеченной к ответственности по статье 462 КоАП РК за воспрепятствование деятельности должностных лиц, сотрудников Департамента торговли и защиты прав потребителей Алматы, при проведении проверок.

Штрафы превысили 32 млн тенге

В настоящее время Министерство торговли продолжает комплексную работу по выявлению недобросовестных предпринимателей, реализующих социально значимые продукты.

По итогам проверок, департамент наложил штрафы на сумму более 32 миллионов тенге, демонстрируя строгий контроль за ценообразованием в розничной торговле.

Внимание к продуктовой корзине населения

Минторговли продолжает анализировать продуктовую корзину казахстанцев, чтобы предотвращать необоснованное повышение цен на базовые продукты и обеспечивать доступность социально значимых товаров для населения.