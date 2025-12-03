18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.89
587.54
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.12.2025, 07:17

Штрафы за жадность: крупные казахстанские торговые сети наказаны за превышение цен

Новости Казахстана 0 457

С начала 2025 года Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан усилило контроль за соблюдением правил торговли. Главная цель — недопущение превышения предельной торговой надбавки в 15% на социально значимые продукты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Более 420 компаний уже привлечены к ответственности

По данным ведомства, к административной ответственности уже привлечены свыше 420 субъектов предпринимательства, включая крупные сети, такие как Small, JLC, Galmart, Toimart, «А-стор», My Mart, «Беккер», Carefood, а также ТОО Food Beverage Trading, Airba Fresh, Good Luck Trade, Mix Market Trade и другие.

Метро и Small под судебным контролем

Особое внимание уделено торговой сети «Метро Кэш энд Керри». Компания была оштрафована за превышение 15%-ной торговой надбавки на социально значимые продукты.

«ТОО «Метро Кэш энд Керри» обжаловало административное решение во всех судебных инстанциях, включая кассацию, однако решение оставлено без изменений. В прошлом году компания уже подвергалась штрафным санкциям за аналогичное нарушение», — отметили в Минторговли.

Не менее резонансным стало дело сети Small, привлеченной к ответственности по статье 462 КоАП РК за воспрепятствование деятельности должностных лиц, сотрудников Департамента торговли и защиты прав потребителей Алматы, при проведении проверок.

Штрафы превысили 32 млн тенге

В настоящее время Министерство торговли продолжает комплексную работу по выявлению недобросовестных предпринимателей, реализующих социально значимые продукты.

По итогам проверок, департамент наложил штрафы на сумму более 32 миллионов тенге, демонстрируя строгий контроль за ценообразованием в розничной торговле.

Внимание к продуктовой корзине населения

Минторговли продолжает анализировать продуктовую корзину казахстанцев, чтобы предотвращать необоснованное повышение цен на базовые продукты и обеспечивать доступность социально значимых товаров для населения.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь