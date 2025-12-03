18+
03.12.2025, 07:31

Тарифы на связь взлетят: сколько дополнительно придется платить казахстанцам с января 2026 года

Новости Казахстана 0 733

С начала 2026 года казахстанцы столкнутся с ростом тарифов на мобильную связь. Несколько крупных операторов уже объявили о планируемом повышении цен. Разбираемся, кого коснется повышение, на сколько вырастут платежи и что стоит за этим ростом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: life.ru
Фото: life.ru

Beeline: повышение тарифов на 15–20%

Президент Beeline Kazakhstan Евгений Настрадин подтвердил, что с января 2026 года компания пересмотрит стоимость тарифов. Рост составит ориентировочно 15–20% и затронет только тарифы ниже среднего уровня по рынку. Абоненты получат уведомление заранее — за 30 дней до изменений.

Примеры роста тарифов:

  • Тариф Мега за 5 999 тенге поднимется до 6 899–7 199 тенге.

  • Тариф Мега+ за 7 999 тенге вырастет до 9 199–9 599 тенге.

Tele2 и Altel: пересмотр абонплаты с конца декабря

Tele2 и Altel сообщили о повышении абонентской платы с 25 декабря 2025 года. По словам председателя правления АО "Мобайл Телеком-Сервис" Александра Бабичева, основная причина — растущий спрос на интернет, который опережает возможности текущей инфраструктуры.

Компании уже включили возможное повышение в бюджет на 2026 год, учитывая экономические и налоговые изменения, включая рост НДС и инфляцию.

Примеры изменения тарифов:

  • Тариф Pro за 4 632 тенге увеличится до 5 327–5 558 тенге.

  • Тариф Max за 5 992 тенге подорожает до 6 891–7 190 тенге.

  • Тариф Unlim за 9 192 тенге может вырасти до 10 571–11 030 тенге.

Оператор KCELL пока не принял окончательного решения о повышении цен, изучая влияние налоговых изменений и сценарии инфляции. При необходимости абонентов уведомят заранее.

Основные причины роста тарифов

Эксперты и представители компаний объясняют подорожание сразу несколькими факторами:

  1. Рост расходов на электроэнергию — за прошлый год затраты составили около 6,5 млрд тенге.

  2. Увеличение налоговой нагрузки — повышение ставки НДС прямо влияет на стоимость услуг.

  3. Колебания валютного курса — дополнительная нагрузка на бюджет компаний, около 3,7 млрд тенге.

  4. Резкий рост потребления интернет-трафика — за последние 9 лет объем трафика вырос в 36 раз, что требует масштабных инвестиций в инфраструктуру.

Прогноз на 2026 год

Эксперты считают, что средний рост тарифов на мобильную связь составит 15–20%, особенно из-за увеличения интернет-потребления и необходимости ускоренного развития сетей.

Компании инвестируют в:

  • строительство базовых станций;

  • развитие дата-центров;

  • внедрение кэш-серверов для обеспечения стабильной и качественной связи.

Таким образом, повышение тарифов становится неизбежным шагом для поддержания инфраструктуры и качества услуг в условиях растущих расходов и спроса на интернет.

