Казахстанцам назвали «магические» дни для украшения ёлки

С приближением новогодних праздников казахстанцы активно готовятся к декорированию домов и торговых центров. Астрологи и психологи поделились своими рекомендациями, когда именно лучше наряжать елку, чтобы праздник принес радость и удачу, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт телеканала KTK .

Фото: dev.sxodim.com

Ранние украшения: традиция и маркетинг

В некоторых семьях елки уже засияли гирляндами еще в ноябре. В магазинах и торговых центрах новогодняя атмосфера ощущается с начала месяца.

По словам маркетолога Надежды Рязанцевой, раннее оформление витрин выгодно бизнесу: «Регулярно каждый год после появления новогоднего декора мы фиксируем рост трафика. Захотелось сделать что-то необычное для наших гостей и жителей города».

Стоит отметить, что традиция ставить елку в конце ноября пришла с Запада. Там рождественский сезон стартует сразу после Дня благодарения, и яркие витрины создают праздничное настроение и привлекают покупателей.

Астрологический подход: выбираем день и место

Астролог Сабина Хакимова советует не спешить с домашним украшением. По ее словам, неправильный день или место установки елки могут стать источником конфликтов и неприятностей.

Лучшее время для украшения: 7 декабря

Благоприятные даты для установки елки: 13, 14, 23, 24 и 26 декабря

Неблагоприятные даты: 15, 16, 20, 27 и 28 декабря

Также важен выбор цвета и места для елки. В этом году рекомендуется отдавать предпочтение золотому и красному. А вот по расположению дома:

Восток – идеальный сектор, активирующий благоприятные энергии на целый месяц, способствующие материальному росту и благосостоянию.

Юго-восток – нейтральный вариант, который тоже способен создать ощущение волшебства.

«Если вы поставите елку именно в этих секторах, то увидите, как начинает происходить маленькое чудо», – уверена Хакимова.

Психологический совет: избегаем праздничного выгорания

Психолог Саида Нарибаева предупреждает, что слишком раннее украшение дома может привести к «выгоранию»: при переизбытке новогодней атмосферы ближе к празднику радость от украшений уменьшается.

«Люди с быстрым дофамином быстро перегорают, потому что все силы и эмоции уже израсходованы. Если подходить к подготовке постепенно – сначала декорировать детали, погружаться в атмосферу и давать себе отдых – праздник пройдет максимально приятно», – объясняет психолог.

Она добавляет, что 31 декабря – не конец жизни, поэтому важно не устраивать гонку с самим собой и наслаждаться процессом подготовки, тогда волшебство праздника будет полным.