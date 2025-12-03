Тарифы на электроэнергию в Казахстане не остановить: заморозка на 7 лет оказалась лишь бумажной процедурой

Министерство энергетики Казахстана разъяснило ситуацию с предельными тарифами на электроэнергию. Несмотря на недавние заявления о "заморозке" тарифов, ведомство подчеркнуло, что гарантировать неизменность цен на протяжении семи лет невозможно, сообщает Lada.kz.

Новый проект приказа о тарифах

Ранее был представлен проект приказа министра энергетики РК "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию". Согласно документу, предельные тарифы на 2026–2032 годы якобы должны были быть закреплены на уровне тарифов 2025 года.

На первый взгляд это выглядело как решение о заморозке роста цен на электричество на ближайшие семь лет.

Разъяснения Минэнерго

Однако в Министерстве энергетики пояснили, что закон требует лишь формального утверждения тарифов на семилетний период до конца текущего года.

"Цифры в проекте приказа (на уровне 2025 года) сформированы с учетом действующего поручения по обеспечению макроэкономической стабильности. Министерство энергетики юридически не вправе закладывать в нормативный акт плановый рост тарифов на будущие периоды", — отметили в ведомстве.

Таким образом, текущий проект фиксирует действующие ценовые параметры строго в рамках существующих ограничений, но не гарантирует их неизменность.

Возможность корректировки тарифов

Закон предусматривает механизм корректировки предельных тарифов. Энергопроизводящие организации могут инициировать изменение цен, если изменяются объективные рыночные условия и требуется покрытие экономически обоснованных затрат.

Итог: рост тарифов не исключен

В Минэнерго подчеркнули, что трактовать проект как "семилетнюю заморозку" некорректно. Документ лишь отражает текущую правовую ситуацию и не мешает реагировать на будущие рыночные изменения после окончания действия моратория на рост цен.