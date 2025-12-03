«Захват самолёта» в Казахстане: официальное разъяснение российского посольства

В Казахстане опровергли слухи о «захвате самолёта», которые бурно обсуждались в Telegram‑каналах. Российское посольство дало официальное разъяснение и прояснило реальную ситуацию с рейсом турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, сообщает Lada.kz.

Фото: Телеграм-канал "База"

Что сообщали в сети

Некоторые публикации утверждали, что несколько десятков россиян якобы захватили самолёт, который вынужден был совершить посадку в казахстанской степи. Эти сообщения быстро вызвали широкий резонанс и бурные обсуждения в соцсетях, но в итоге оказались фейком.

Реальная причина вынужденной посадки

Как пояснили в дипломатической миссии, инцидент связан с рейсом Стамбул — Актобе. Из‑за неблагоприятных метеоусловий воздушное судно изменило курс и совершило посадку в аэропорту Актау.

После приземления часть пассажиров согласилась продолжить путешествие, а группа из 16 человек, включая 11 россиян, покинула борт. Для них были организованы гостиница и бронирование ближайших рейсов до Актобе, которые запланированы на 3 декабря.

Как обеспечили пассажиров

Компания «Трансавиа», официальный агент Pegasus Airlines в Казахстане, взяла на себя ответственность за дальнейший перелёт и проживание пассажиров. Турецкий авиаперевозчик подтвердил, что все расходы будут полностью покрыты.

В пресс-службе Министерства транспорта РК уточнили: на борту находились 216 пассажиров, из которых 186 отказались от обратного перелёта в Стамбул и решили добираться до Актобе самостоятельно. Для них предоставляются проживание и питание.

Официальное сопровождение

Генеральное консульство России в Уральске совместно с Посольством России в Казахстане продолжают отслеживать ситуацию и оказывать необходимую поддержку российским гражданам.

Сотрудники линейного отдела полиции, авиакомпании и службы авиационной безопасности провели разъяснительные мероприятия. Пассажирам направили электронные расписки, подтверждающие обязательства авиакомпании по размещению и предоставлению билетов до Актобе. Между пассажирами и авиакомпанией достигнуто полное соглашение.