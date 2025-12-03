18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.89
587.54
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.12.2025, 09:09

«Захват самолёта» в Казахстане: официальное разъяснение российского посольства

Новости Казахстана 0 3 027

В Казахстане опровергли слухи о «захвате самолёта», которые бурно обсуждались в Telegram‑каналах. Российское посольство дало официальное разъяснение и прояснило реальную ситуацию с рейсом турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, сообщает Lada.kz. 

Фото: Телеграм-канал "База"
Фото: Телеграм-канал "База"

Что сообщали в сети

Некоторые публикации утверждали, что несколько десятков россиян якобы захватили самолёт, который вынужден был совершить посадку в казахстанской степи. Эти сообщения быстро вызвали широкий резонанс и бурные обсуждения в соцсетях, но в итоге оказались фейком.

Реальная причина вынужденной посадки

Как пояснили в дипломатической миссии, инцидент связан с рейсом Стамбул — Актобе. Из‑за неблагоприятных метеоусловий воздушное судно изменило курс и совершило посадку в аэропорту Актау.

После приземления часть пассажиров согласилась продолжить путешествие, а группа из 16 человек, включая 11 россиян, покинула борт. Для них были организованы гостиница и бронирование ближайших рейсов до Актобе, которые запланированы на 3 декабря.

Как обеспечили пассажиров

Компания «Трансавиа», официальный агент Pegasus Airlines в Казахстане, взяла на себя ответственность за дальнейший перелёт и проживание пассажиров. Турецкий авиаперевозчик подтвердил, что все расходы будут полностью покрыты.

В пресс-службе Министерства транспорта РК уточнили: на борту находились 216 пассажиров, из которых 186 отказались от обратного перелёта в Стамбул и решили добираться до Актобе самостоятельно. Для них предоставляются проживание и питание.

Официальное сопровождение

Генеральное консульство России в Уральске совместно с Посольством России в Казахстане продолжают отслеживать ситуацию и оказывать необходимую поддержку российским гражданам.

Сотрудники линейного отдела полиции, авиакомпании и службы авиационной безопасности провели разъяснительные мероприятия. Пассажирам направили электронные расписки, подтверждающие обязательства авиакомпании по размещению и предоставлению билетов до Актобе. Между пассажирами и авиакомпанией достигнуто полное соглашение.

2
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь