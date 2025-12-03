18+
03.12.2025, 10:03

«Мы защищаем интересы граждан» — Олжас Бектенов о наведении порядка на фармацевтическом рынке

Новости Казахстана

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Правительства подчеркнул масштабную работу по наведению порядка на фармацевтическом рынке и стимулированию притока инвестиций в отечественную фармпромышленность. В рамках этой работы реализуются девять крупных инвестиционных проектов по производству лекарств и медицинских изделий, сообщает Lada.kz. 

Фото пресс-службы правительства
Фото пресс-службы правительства

Стимулирование отечественного производства и инвестиции в фармсферу

Министерству здравоохранения совместно с другими госорганами поручено в течение трех месяцев завершить организационные процедуры и подписать соглашения с инвесторами.

«Мы будем поддерживать отечественных производителей, но меры господдержки будут оказываться только добросовестным участникам рынка, поставляющим качественные препараты и не завышающим цены», — отметил Премьер-министр.

Новая цифровая система ценообразования и экономия бюджета

В Казахстане внедрена новая цифровая система ценообразования на лекарства, которая установила единые правила для всех участников рынка.

Снижение закупочных цен в 2025 году позволило государству сэкономить более 36 млрд тенге, которые направят на расширение лекарственного обеспечения населения.

«Снижение закупочных цен не нравится производителям и поставщикам, но мы должны руководствоваться интересами наших граждан. Закуп лекарств будет производиться по справедливой цене», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Снижение цен на ключевые препараты

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что закуп лекарств на 2026 год уже осуществляется по новой системе. По данным Минздрава, снижение стоимости ряда медикаментов позволило достичь значительной бюджетной эффективности:

  • Онкологические препараты: Иматиниб — с 9 450 до 2 348 тенге, Бевацизумаб — с 360 тыс. до 77 тыс. тенге.

  • Антибиотик Цефепим — экономия 174 млн тенге (-40%).

  • Иммунобиологический препарат Экулизумаб — экономия 424 млн тенге (-18%).

  • В ТОП-10 препаратов с наибольшей бюджетной эффективностью также вошли Сорафениб, Сунитиниб, Инсулин деглудек, Метотрексат, Элтромбопаг, Будесонид, Йопромид.

Влияние на розничный рынок

Реформа коснулась и аптек: цены на 4 900 наименований препаратов пересмотрены. По данным мониторинга, проведенного в октябре-ноябре 2025 года, стоимость популярных лекарств снизилась в среднем на 12%. Примеры сокращения цен:

  • Цефапс — на 31%

  • Зитмак — на 20%

  • Ревмоксикам — на 32%

К новым правилам уже адаптировались ключевые отечественные производители, снизив цены на свои линейки препаратов. Сэкономленные средства будут направлены на удовлетворение потребностей новых пациентов.

Прозрачность, предсказуемость и безопасность рынка

По словам Минздрава, новая модель ценообразования формирует устойчивый и предсказуемый рынок, укрепляет безопасность поставок и снижает зависимость от внешних ценовых колебаний. Работа по закреплению достигнутых результатов будет продолжена.

0
0
1
