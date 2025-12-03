18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.89
587.54
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.12.2025, 11:11

Сокровища под ногами: Казахстан открыл уникальные месторождения

Новости Казахстана 0 3 378

В Казахстане обнаружены перспективные залежи цветных, редких и редкоземельных металлов. Министерство промышленности сообщило, что новые участки выявлены в четырёх регионах страны в рамках государственного геологического изучения недр, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Обширные ресурсы по регионам

Абайская область:

  • Бериллий – 3,2 тыс. тонн

  • Иттрий – 1,1 тыс. тонн

  • Ниобий – 0,2 тыс. тонн

Восточно-Казахстанская область:

  • Бериллий – 20,6 тыс. тонн

  • Вольфрам – 600 тонн

Карагандинская область:

  • Лантаноиды – 935,4 тыс. тонн

  • Медь – 98,7 тыс. тонн

  • Иттрий – 59,8 тыс. тонн

  • Галлий – 33,48 тыс. тонн

  • Молибден – 7 тыс. тонн

Костанайская область:

  • Золото – 17,5 тыс. тонн

  • Медь – 13,48 тыс. тонн

Новые участки и редкоземельные перспективы

В 2024 году геологи провели поисковые работы на 11 участках, включая объект «Прогнозная оценка гранитоидов зон коллизий Восточного Казахстана на редкометалльно-редкоземельное оруденение».

Три участка выделены как перспективные на:

  • Ниобий – более 500 тыс. тонн

  • Цирконий – 2 млн тонн

  • Редкоземельные металлы – 947 тыс. тонн

  • Молибден – 79,8 тыс. тонн

  • Вольфрам – 399,1 тыс. тонн

Рост геологической изученности и новые месторождения

По словам вице-министра промышленности и строительства Ирана Шархана, в 2026 году геологическая изученность недр Казахстана планируется увеличить до 2,2 млн кв. км.

По итогам последних работ впервые поставлены на учет пять месторождений:

  • Кок-Жон

  • Алтын-Шоко

  • Самомбет

  • Студенческий

  • Такыр-Кальджир

Прирост запасов составил:

  • Золото – 98 тонн

  • Медь – 36 тыс. тонн

  • Марганец – 11 млн тонн

  • Фосфориты – свыше 1,3 млн тонн

18
7
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Превосходно, есть что продать.
03.12.2025, 08:44
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь