Сокровища под ногами: Казахстан открыл уникальные месторождения

В Казахстане обнаружены перспективные залежи цветных, редких и редкоземельных металлов. Министерство промышленности сообщило, что новые участки выявлены в четырёх регионах страны в рамках государственного геологического изучения недр, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Обширные ресурсы по регионам

Абайская область:

Бериллий – 3,2 тыс. тонн

Иттрий – 1,1 тыс. тонн

Ниобий – 0,2 тыс. тонн

Восточно-Казахстанская область:

Бериллий – 20,6 тыс. тонн

Вольфрам – 600 тонн

Карагандинская область:

Лантаноиды – 935,4 тыс. тонн

Медь – 98,7 тыс. тонн

Иттрий – 59,8 тыс. тонн

Галлий – 33,48 тыс. тонн

Молибден – 7 тыс. тонн

Костанайская область:

Золото – 17,5 тыс. тонн

Медь – 13,48 тыс. тонн

Новые участки и редкоземельные перспективы

В 2024 году геологи провели поисковые работы на 11 участках, включая объект «Прогнозная оценка гранитоидов зон коллизий Восточного Казахстана на редкометалльно-редкоземельное оруденение».

Три участка выделены как перспективные на:

Ниобий – более 500 тыс. тонн

Цирконий – 2 млн тонн

Редкоземельные металлы – 947 тыс. тонн

Молибден – 79,8 тыс. тонн

Вольфрам – 399,1 тыс. тонн

Рост геологической изученности и новые месторождения

По словам вице-министра промышленности и строительства Ирана Шархана, в 2026 году геологическая изученность недр Казахстана планируется увеличить до 2,2 млн кв. км.

По итогам последних работ впервые поставлены на учет пять месторождений:

Кок-Жон

Алтын-Шоко

Самомбет

Студенческий

Такыр-Кальджир

Прирост запасов составил: