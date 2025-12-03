Сокровища под ногами: Казахстан открыл уникальные месторождения

В Казахстане обнаружены перспективные залежи цветных, редких и редкоземельных металлов. Министерство промышленности сообщило, что новые участки выявлены в четырёх регионах страны в рамках государственного геологического изучения недр, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Абайская область:
Бериллий – 3,2 тыс. тонн
Иттрий – 1,1 тыс. тонн
Ниобий – 0,2 тыс. тонн
Восточно-Казахстанская область:
Бериллий – 20,6 тыс. тонн
Вольфрам – 600 тонн
Карагандинская область:
Лантаноиды – 935,4 тыс. тонн
Медь – 98,7 тыс. тонн
Иттрий – 59,8 тыс. тонн
Галлий – 33,48 тыс. тонн
Молибден – 7 тыс. тонн
Костанайская область:
Золото – 17,5 тыс. тонн
Медь – 13,48 тыс. тонн
В 2024 году геологи провели поисковые работы на 11 участках, включая объект «Прогнозная оценка гранитоидов зон коллизий Восточного Казахстана на редкометалльно-редкоземельное оруденение».
Три участка выделены как перспективные на:
Ниобий – более 500 тыс. тонн
Цирконий – 2 млн тонн
Редкоземельные металлы – 947 тыс. тонн
Молибден – 79,8 тыс. тонн
Вольфрам – 399,1 тыс. тонн
По словам вице-министра промышленности и строительства Ирана Шархана, в 2026 году геологическая изученность недр Казахстана планируется увеличить до 2,2 млн кв. км.
По итогам последних работ впервые поставлены на учет пять месторождений:
Кок-Жон
Алтын-Шоко
Самомбет
Студенческий
Такыр-Кальджир
Прирост запасов составил:
Золото – 98 тонн
Медь – 36 тыс. тонн
Марганец – 11 млн тонн
Фосфориты – свыше 1,3 млн тонн
Комментарии1 комментарий(ев)