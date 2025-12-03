Валерий Меладзе прилетел в Казахстан (видео)

Знаменитый российский певец Валерий Меладзе вновь посетил Казахстан. 60-летний заслуженный артист России прибыл в Астану, где его с нетерпением ждали поклонники. Артист, известный хитом «Салют, Вера!», поделился с фанатами серией фотографий и видео прямо из столичного аэропорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В рамках своего визита Валерий Меладзе даст серию концертов в Казахстане. Выступления запланированы на 3, 5, 6, 8, 10 и 11 декабря и пройдут в Алматы и Астане. Несмотря на то, что певец ежегодно приезжает в страну, билеты на все концерты оказались полностью раскуплены, что подтверждает высокий интерес к его творчеству.
В одной из публикаций артист написал:
«Валерий Меладзе прибыл в Казахстан! До встречи!»
Фанаты не скрывают своего восторга и оставляют комментарии:
«Сколько раз могла сходить на его концерт! А сейчас только остается завидовать.»
«Везет вам!»
«Удачи!»
Поклонницы сопровождают свои сообщения множеством сердечек и смайликов, выражая радость от прибытия любимого исполнителя.
