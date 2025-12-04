18+
04.12.2025, 06:22

Всем казахстанцам открыли бесплатный доступ к критически важным скринингам

Новости Казахстана

Диагностика социально значимых заболеваний станет гораздо доступнее для граждан Казахстана. Фонд социального медицинского страхования объявил о ключевых изменениях, которые напрямую затронут систему раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых болезней, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Переход скринингов из ОСМС в ГОБМП

Что это означает для населения

Важнейшее нововведение заключается в том, что скрининговые исследования полностью переводятся из системы обязательного медицинского страхования (ОСМС) в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Это означает, что услуги ранней диагностики теперь станут бесплатными даже для незастрахованных граждан, что ранее было возможно только в рамках страхового пакета.

Какие заболевания теперь можно выявить бесплатно

Расширение списка обследований

По словам заместителя председателя правления ФСМС Сауле Тажибаевой, обновленный перечень скринингов охватывает наиболее распространенные и опасные заболевания. В число бесплатных обследований включены ранние диагностические исследования на:

  • рак шейки матки;

  • рак молочной железы;

  • колоректальный рак;

  • артериальную гипертонию;

  • ишемическую болезнь сердца;

  • глаукому;

  • вирусные гепатиты.

Такой перечень, подчеркнули в фонде, позволит значительно повысить охват населения и увеличить шансы на выявление болезней на ранней стадии — когда лечение наиболее эффективно.

Ранняя диагностика: акцент на предупреждение осложнений

Скрининг поможет выявлять признаки заболеваний до их развития

В ФСМС отметили, что во время скрининга медработники нередко обнаруживают предболезненные изменения в организме. Ранняя фиксация таких состояний позволяет своевременно назначить наблюдение или лечение, предотвратить развитие тяжелой формы болезни и снизить вероятность осложнений.

Помимо этого, внесенные изменения предусматривают расширение перечня случаев, при которых гражданин может получить бесплатную диагностику при подозрении на социально значимые заболевания.

Как было раньше: ограничения на диагностические услуги

Почему система нуждалась в обновлении

До вступления в силу изменений пройти бесплатную диагностику в рамках ГОБМП можно было только в двух случаях — при подозрении на ВИЧ-инфекцию и туберкулез.

Во всех остальных ситуациях пациентам требовалось иметь статус застрахованного, чтобы подтвердить диагноз и получить дальнейшее лечение бесплатно. Такая система ограничивала доступ к раннему выявлению заболеваний для людей, не участвующих в ОСМС.

Что изменится теперь

Доступность диагностики вне зависимости от страхового статуса

С расширением пакета ГОБМП барьер страхового статуса фактически исчезает. Теперь прохождение необходимых обследований и установление диагноза по социально значимым болезням станет доступным для всех казахстанцев — независимо от того, участвуют они в системе ОСМС или нет.

В Фонде подчеркивают: эти изменения направлены на то, чтобы каждый гражданин получил шанс пройти своевременную диагностику и начать лечение на ранних этапах, когда прогноз наиболее благоприятный.

