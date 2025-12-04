Казахстан и ЕС готовят новый визовый порядок - МИД

Казахстан и Европейский союз начали официальные переговоры о введении упрощённого визового режима для граждан РК. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны, передает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Первый раунд переговоров с ЕС уже состоялся

Переговоры охватывают два ключевых документа: Соглашение об упрощённом визовом режиме и Соглашение о реадмиссии, регулирующее порядок возвращения граждан, находящихся незаконно на территории другой страны.

Исторический шаг для Центральной Азии

"Это первый подобный процесс между Европейским союзом и государством Центральной Азии, что придаёт мероприятию историческое значение", — подчеркнули в МИД Казахстана.

По словам представителей ведомства, обсуждение прошло в конструктивном и деловом ключе. Стороны обменялись подходами, согласовали первичные ориентиры и определили направления дальнейшей работы.

Цели упрощённого визового режима

Основная задача соглашения — создание современной правовой базы, которая позволит:

облегчить поездки граждан Казахстана в страны ЕС;

расширить контакты между людьми;

укрепить двустороннее сотрудничество в различных сферах.

В МИД отметили, что обе стороны готовы последовательно продвигаться вперёд, формируя условия для долгосрочного и взаимовыгодного взаимодействия.

Следующий этап переговоров

Начало официальных переговоров было объявлено после встречи главы МИД РК Ермека Кошербаева с Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Каи Каллас.

Стороны договорились продолжить переговорный процесс и провести следующий раунд консультаций в Астане в 2026 году.