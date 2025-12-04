Не платишь ОСМС — забудь про автомобиль: новые правила для казахстанцев

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана предложило нововведения, которые могут серьезно повлиять на получение кредитов, включая автокредиты. Основная идея: задолженность по обязательному социальному медстрахованию (ОСМС) и другим обязательным платежам станет дополнительным показателем финансовой дисциплины потенциального заемщика, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kolesa.kz.
Проект изменений в нормативные правовые акты, касающиеся регулирования банковской деятельности, разработан Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Ключевые моменты документа:
Корректировка правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня;
Обязательная проверка задолженностей потенциальных заемщиков по ОСМС и другим обязательным платежам;
Использование данных о взносах в качестве дополнительного индикатора платёжеспособности и финансовой дисциплины.
Финрегулятор объясняет, что наличие долгов по обязательным взносам сигнализирует о высоких кредитных рисках:
Несвоевременная уплата ОСМС отражает низкий уровень финансовой ответственности;
В случае болезни, утраты трудоспособности или инвалидности человек с неоплаченными взносами теряет доступ к медицинской помощи, что снижает его платёжеспособность;
Всё это напрямую увеличивает вероятность нарушения кредитных обязательств.
Таким образом, проверка этих данных позволяет банкам заранее оценивать потенциальные риски при выдаче займов.
Редакции Kolesa.kz в агентстве пояснили, что новые требования распространятся на все кредиты без исключения, включая автокредиты.
Заёмщики с задолженностью по ОСМС могут столкнуться с отказом в кредите;
До 31 декабря 2026 года коэффициент долговой нагрузки при оформлении автокредита по-прежнему учитываться не будет;
Основной фильтр при выдаче автокредита станет финансовая дисциплина и своевременность оплаты обязательных взносов.
Для населения это нововведение может стать серьёзным стимулом: вовремя оплачивать обязательное медицинское страхование и другие обязательные платежи станет не только вопросом социальной ответственности, но и ключом к доступу к кредитам, особенно к автокредитам.
Банки же получают инструмент, позволяющий точнее оценивать финансовое состояние клиентов и снижать риски невозврата кредитов.
