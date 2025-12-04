Не платишь ОСМС — забудь про автомобиль: новые правила для казахстанцев

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана предложило нововведения, которые могут серьезно повлиять на получение кредитов, включая автокредиты. Основная идея: задолженность по обязательному социальному медстрахованию (ОСМС) и другим обязательным платежам станет дополнительным показателем финансовой дисциплины потенциального заемщика, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Фото: кадр YouTube

Новые правила для банков второго уровня

Проект изменений в нормативные правовые акты, касающиеся регулирования банковской деятельности, разработан Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Ключевые моменты документа:

Корректировка правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня;

Обязательная проверка задолженностей потенциальных заемщиков по ОСМС и другим обязательным платежам;

Использование данных о взносах в качестве дополнительного индикатора платёжеспособности и финансовой дисциплины.

Почему задолженность по медстраховке опасна для банков

Финрегулятор объясняет, что наличие долгов по обязательным взносам сигнализирует о высоких кредитных рисках:

Несвоевременная уплата ОСМС отражает низкий уровень финансовой ответственности;

В случае болезни, утраты трудоспособности или инвалидности человек с неоплаченными взносами теряет доступ к медицинской помощи, что снижает его платёжеспособность;

Всё это напрямую увеличивает вероятность нарушения кредитных обязательств.

Таким образом, проверка этих данных позволяет банкам заранее оценивать потенциальные риски при выдаче займов.

Автокредиты под прицелом

Редакции Kolesa.kz в агентстве пояснили, что новые требования распространятся на все кредиты без исключения, включая автокредиты.

Заёмщики с задолженностью по ОСМС могут столкнуться с отказом в кредите;

До 31 декабря 2026 года коэффициент долговой нагрузки при оформлении автокредита по-прежнему учитываться не будет;

Основной фильтр при выдаче автокредита станет финансовая дисциплина и своевременность оплаты обязательных взносов.

Что это значит для казахстанцев

Для населения это нововведение может стать серьёзным стимулом: вовремя оплачивать обязательное медицинское страхование и другие обязательные платежи станет не только вопросом социальной ответственности, но и ключом к доступу к кредитам, особенно к автокредитам.

Банки же получают инструмент, позволяющий точнее оценивать финансовое состояние клиентов и снижать риски невозврата кредитов.