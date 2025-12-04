18+
04.12.2025, 08:06

Минздрав досрочно освободил главу ФСМС: пятая отставка на фоне миллиардных долгов и проверок Генпрокуратуры

Новости Казахстана

Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) остался без руководства в самый неудобный момент. Айдын Кульсеитов, назначенный главой фонда в апреле 2025 года, проработал всего восемь месяцев и покинул должность 1 декабря 2025 года. Причины отставки официально не называются, но совпадение с крупным траншем из республиканского бюджета и масштабными проверками Генпрокуратуры вызывает вопросы, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Время".

Фото: etoday.kz
Фото: etoday.kz

Министерство здравоохранения говорит кратко

В официальном сообщении Минздрава говорится: “Решением единственного акционера досрочно прекращены полномочия председателя правления НАО «ФСМС» Айдына Кульсеитова с 1 декабря 2025 года”.

Единственный акционер фонда — Министерство здравоохранения — не объяснило причины столь стремительного расставания.

Кадровая нестабильность ФСМС

Айдын Кульсеитов стал уже пятым руководителем ФСМС за последние несколько лет. Ранее пост занимали:

  • Айбатыр Жумагулов (2019–2020)

  • Болат Токежанов (2020–2022)

  • Сабит Ахметов (март–сентябрь 2023)

  • Абылкаир Скаков (сентябрь 2023 – февраль 2025)

Такой темп смены руководства вызывает вопросы о глубинных системных проблемах фонда и о том, что делает должность столь непростой.

Совпадение или сигнал: транш на миллиард

В день отставки Кульсеитова в фонд поступили средства из бюджета — более 1,6 млрд тенге.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова уточнила: к концу ноября 2025 года Минфин перечислил ФСМС 1608,7 млрд тенге при плане 2189 млрд тенге.

Расходы фонда с начала года составили 2204 млрд тенге, включая:

  • ГОБМП (гарантированный объем бесплатной медицинской помощи) — 1275,1 млрд тенге

  • ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование) — 928,9 млрд тенге

При этом поступления из бюджета оказались меньше плановых:

  • ГОБМП — 1396,7 млрд тенге

  • ОСМС — 212 млрд тенге

Ситуация стала лучше после подписания еженедельного графика перечислений целевых взносов 14 октября, когда Минфин перевел 333 млрд тенге.

Долги и задержки продолжаются

Несмотря на частичные перечисления, система здравоохранения продолжает работать в долг: больницы оказывают услуги пациентам, а оплату от фонда получают с задержками. Государство по-прежнему должно сотни миллиардов тенге.

Следственные проверки и наследство проблем

Фонд уже несколько месяцев находится под пристальным вниманием следственных органов. В конце октября Кульсеитов рассказал о проверках:

“С 2 мая работает следственная группа Генпрокуратуры из 46 человек. Они проверяют почти все филиалы, поднимают документы, проводят допросы”, — отметил он.

Масштабные проверки, миллиардные долги и системные проблемы перейдут к новому, уже шестому руководителю ФСМС. Вопрос лишь в том, найдется ли желающий принять «горячий» пост.

