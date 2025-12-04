Пенсионные деньги под запретом: казахстанцы лишились возможности тратить накопления на глаза — запрет вступил в силу

Сегодня, 4 декабря 2025 года, в Казахстане вступают в силу новые ограничения на использование единовременных пенсионных выплат (ЕПВ). Об этом сообщает АО «Отбасы банк». Ограничения касаются оплаты офтальмологических услуг через платформу enpf-otbasy.kz, передает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Прекращение приема заявок на офтальмологию

Все заявки, поданные до 4 декабря, будут обработаны в обычном порядке. Однако с сегодняшнего дня банк не принимает новые заявки на оплату офтальмологических услуг за счет ЕПВ.

В пресс-службе учреждения пояснили:

«Прекращение приема заявок связано с изменениями в правилах использования единовременных пенсионных выплат на лечение, внесенными Министерством здравоохранения. 3 декабря 2025 года был опубликован соответствующий приказ, который исключает возможность расходования пенсионных средств не только на стоматологические, но и на офтальмологические услуги».

Состояние текущих заявок

На данный момент в банке находится 15 808 заявок по направлению «офтальмология» на общую сумму 13,3 млрд тенге.

Сотрудники банка проводят проверку документов:

5 131 заявка на сумму 4,6 млрд тенге проходит проверку вложенных документов;

10 677 заявок на сумму 8,7 млрд тенге требуют от клиентов предоставления дополнительных подтверждающих документов.

Резкий рост обращений после ограничений на стоматологию

После того как был введен запрет на использование ЕПВ для стоматологических услуг, наблюдалось значительное увеличение числа заявок на офтальмологию:

До 15 сентября 2025 года в среднем одобрялось 174 заявки в месяц ;

После введения ограничений по стоматологии число одобренных заявок выросло до 1 264 в месяц, то есть более чем в 7 раз.

Банк отмечает, что среди поступивших заявок выявлены подозрительные случаи.

«Например, поступали заявки от разных клиентов, заключивших договоры с одной и той же офтальмологической клиникой. Однако в документах указывались разные адреса этой клиники в разных городах. Проверка показала, что по указанным адресам таких клиник не существует», — сообщили в Отбасы банке.

Что осталось доступно для оплаты ЕПВ

Несмотря на новые ограничения, казахстанцы по-прежнему могут использовать пенсионные накопления для:

жизненно необходимых видов лечения;

дорогостоящих медицинских процедур, не подпадающих под запреты.

Банк подчеркнул, что все средства, потраченные на эти цели, продолжают поддерживаться в рамках действующих правил.