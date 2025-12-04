Почему Казахстан, Россия и Китай теряют шанс на транспортный прорыв

Потенциал судоходства по реке Иртыш, соединяющей Россию, Казахстан и Китай, остается значительно недооцененным, а эффективное развитие этого направления могло бы принести огромную пользу всем странам-участницам. Так считает генеральный директор АО «Северречфлот» Сергей Сандулов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
По словам Сандулова, российский северный речной флот после распада Советского Союза не только сохранил свои позиции, но и значительно укрепился за последние два десятилетия.
Появились новые речные порты, включая Ханты-Мансийск.
Расширилась сеть маршрутов, модернизируется парк судов.
Недавно приобретены четыре новых «Метеора» и два «Валдая», ведется программа обновления устаревших теплоходов типа «Заря».
Построено почти 20 вспомогательных судов, включая плавучие ремонтные мастерские и причальные понтоны.
«Местные населенные пункты, особенно в межсезонье, часто доступны только по воде. Суда на воздушной подушке работают даже по льду и отмелям, доставляя людей дешевым и эффективным транспортом», — отмечает Сандулов.
Сегодня «Северречфлот» обслуживает более 40 маршрутов и перевез в текущем сезоне 358 тысяч пассажиров на 39 миллионов пассажиро-километров.
Ранее сухогрузы и скоростные суда по Иртышу свободно ходили от Омска до Павлодара, Семипалатинска и Усть-Каменогорска.
«Флот Омского речного порта доставлял песчано-гравийную смесь в север Западной Сибири, когда развивался нефтегазовый комплекс. Сегодня есть огромный потенциал для пассажирских и туристических перевозок», — говорит Сандулов.
Однако сейчас крайняя точка, куда могут добраться суда «Северречфлота» в Казахстане, — Павлодар. Основные препятствия:
Недостаточная глубина реки в районе Семипалатинска — здесь Иртыш достигает лишь 1,04 метра при требуемых 1,6 метра.
Практически отсутствующий речной флот Казахстана, что ограничивает возможности совместного судоходства.
Правительство Казахстана уже занимается инженерными работами для исправления ситуации с глубиной, однако полного решения вопроса пока нет.
Сандулов выступает за полноценное развитие речного сообщения с участием России, Казахстана и Китая. Экономическая выгода очевидна, отмечают и специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР).
Однако проблемы остаются:
Китай не подписал международные конвенции по управлению трансграничными водными ресурсами.
Нет согласованного на межгосударственном уровне плана по использованию бассейна Иртыша.
Рост промышленности и населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе может в будущем уменьшить сток воды, влияя на Казахстан и Россию.
«Даже при существующих ограничениях по экологическим сбросам мы продолжаем работать на участке Иртыша, и проблем с объемом воды в последние годы не наблюдается», — добавляет Сандулов.
По мнению главы «Северречфлота», вопросы совместного использования Иртыша требуют активного решения уже сегодня. Устранение существующих препятствий позволит:
Расширить пассажирские и грузовые перевозки.
Повысить экономическую отдачу региона.
Развивать туризм и инфраструктуру вдоль реки.
«Иртыш — стратегически важная водная артерия Евразийского континента. Вовремя принятые меры принесут ощутимую пользу всем странам бассейна», — подчеркивает Сандулов.
Комментарии0 комментарий(ев)