Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
04.12.2025, 09:49

Почему Казахстан, Россия и Китай теряют шанс на транспортный прорыв

Новости Казахстана 0 958

Потенциал судоходства по реке Иртыш, соединяющей Россию, Казахстан и Китай, остается значительно недооцененным, а эффективное развитие этого направления могло бы принести огромную пользу всем странам-участницам. Так считает генеральный директор АО «Северречфлот» Сергей Сандулов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сила речного флота России

По словам Сандулова, российский северный речной флот после распада Советского Союза не только сохранил свои позиции, но и значительно укрепился за последние два десятилетия.

  • Появились новые речные порты, включая Ханты-Мансийск.

  • Расширилась сеть маршрутов, модернизируется парк судов.

  • Недавно приобретены четыре новых «Метеора» и два «Валдая», ведется программа обновления устаревших теплоходов типа «Заря».

  • Построено почти 20 вспомогательных судов, включая плавучие ремонтные мастерские и причальные понтоны.

«Местные населенные пункты, особенно в межсезонье, часто доступны только по воде. Суда на воздушной подушке работают даже по льду и отмелям, доставляя людей дешевым и эффективным транспортом», — отмечает Сандулов.

Сегодня «Северречфлот» обслуживает более 40 маршрутов и перевез в текущем сезоне 358 тысяч пассажиров на 39 миллионов пассажиро-километров.

Иртыш: великая река великих возможностей

Ранее сухогрузы и скоростные суда по Иртышу свободно ходили от Омска до Павлодара, Семипалатинска и Усть-Каменогорска.

«Флот Омского речного порта доставлял песчано-гравийную смесь в север Западной Сибири, когда развивался нефтегазовый комплекс. Сегодня есть огромный потенциал для пассажирских и туристических перевозок», — говорит Сандулов.

Однако сейчас крайняя точка, куда могут добраться суда «Северречфлота» в Казахстане, — Павлодар. Основные препятствия:

  1. Недостаточная глубина реки в районе Семипалатинска — здесь Иртыш достигает лишь 1,04 метра при требуемых 1,6 метра.

  2. Практически отсутствующий речной флот Казахстана, что ограничивает возможности совместного судоходства.

Правительство Казахстана уже занимается инженерными работами для исправления ситуации с глубиной, однако полного решения вопроса пока нет.

Трехстороннее сотрудничество с Китаем

Сандулов выступает за полноценное развитие речного сообщения с участием России, Казахстана и Китая. Экономическая выгода очевидна, отмечают и специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР).

Однако проблемы остаются:

  • Китай не подписал международные конвенции по управлению трансграничными водными ресурсами.

  • Нет согласованного на межгосударственном уровне плана по использованию бассейна Иртыша.

  • Рост промышленности и населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе может в будущем уменьшить сток воды, влияя на Казахстан и Россию.

«Даже при существующих ограничениях по экологическим сбросам мы продолжаем работать на участке Иртыша, и проблем с объемом воды в последние годы не наблюдается», — добавляет Сандулов.

Перспективы и необходимость действий

По мнению главы «Северречфлота», вопросы совместного использования Иртыша требуют активного решения уже сегодня. Устранение существующих препятствий позволит:

  • Расширить пассажирские и грузовые перевозки.

  • Повысить экономическую отдачу региона.

  • Развивать туризм и инфраструктуру вдоль реки.

«Иртыш — стратегически важная водная артерия Евразийского континента. Вовремя принятые меры принесут ощутимую пользу всем странам бассейна», — подчеркивает Сандулов.

