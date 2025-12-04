Фото на паспорт: что казахстанцам нужно знать перед нажатием кнопки на терминале

4 декабря 2025 года НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»» разъяснила важный нюанс, связанный с фотографиями при оформлении удостоверений личности и паспортов через терминалы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Актуально для всех казахстанцев, оформляющих документы через терминалы документирования

Многие граждане интересуются: сохраняются ли фотографии, сделанные в терминале, чтобы можно было выбрать лучший снимок? В пресс-службе организации ответили однозначно: нет, фотографии не сохраняются.

«Фотографии нигде не сохраняются в целях защиты персональных данных и чтобы исключить возможность повторного использования снимков посторонними лицами. При этом количество попыток сделать фото не ограничено», – отметили в «Правительстве для граждан».

Что такое терминалы документирования

Терминалы документирования – это современные устройства, позволяющие самостоятельно оформить документы, такие как удостоверение личности и паспорт, без необходимости обращаться к сотрудникам центров обслуживания населения (ЦОН).

Преимущества терминалов:

Возможность оформить документы самостоятельно и быстро;

Неограниченное количество попыток сделать удачное фото;

Полная защита персональных данных.

Таким образом, казахстанцам, пользующимся терминалами, стоит помнить: лучшее фото нужно сделать сразу, так как оно не сохраняется для дальнейшего выбора.