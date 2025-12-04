Какие продукты в Казахстане станут социально значимыми: Минторговли опубликовало новый список

Министерство торговли Казахстана предложило расширить перечень социально значимых продуктов питания (СЗПТ), включив в него ряд новых товаров, что позволит сделать их более доступными для населения. Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА», сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: shedevrum.ai

Рост списка: с 19 до 33 наименований

Ранее перечень СЗПТ включал 19 продуктов. Сейчас Минторговли предлагает увеличить количество позиций до 33. В расширенный список предлагается включить:

Помидоры, огурцы, яблоки;

Говядину с костями и мякоть;

Мясной фарш;

Баранину с костями;

Рыбу;

Ультрапастеризованное молоко, сметану, твердый сыр;

Чай.

Существующий список уже содержит такие продукты, как пшеничная мука I сорта и хлеб из нее, весовые рожки, рис, гречка, подсолнечное и сливочное масло, говядина (лопаточно-грудная часть), курятина на кости, пастеризованное молоко (2,5%), кефир (2,5%), творог, картофель, морковь, лук, капусту, сахар-песок, яйца I категории и соль.

Обсуждение с бизнесом и государством

Минторговли отмечает, что каждая новая позиция будет дополнительно обсуждена с бизнес-сообществом, палатой предпринимателей и государственными органами.

Цели расширения списка

Расширение перечня социально значимых продуктов будет временной мерой и направлено на:

Повышение доступности наиболее востребованных товаров для населения;

Стабилизацию цен на эти продукты;

Исключение непродуктивных посредников, формирующих высокую торговую надбавку;

Создание стимулов для производителей увеличивать объемы производства и расширять мощности.

Минторговли подчеркивает, что включение новых продуктов в список позволит обеспечить население качественными товарами по стабильным ценам и стимулировать отечественное производство.