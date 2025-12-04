Какие продукты в Казахстане станут социально значимыми: Минторговли опубликовало новый список

Министерство торговли Казахстана предложило расширить перечень социально значимых продуктов питания (СЗПТ), включив в него ряд новых товаров, что позволит сделать их более доступными для населения. Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА», сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Ранее перечень СЗПТ включал 19 продуктов. Сейчас Минторговли предлагает увеличить количество позиций до 33. В расширенный список предлагается включить:
Помидоры, огурцы, яблоки;
Говядину с костями и мякоть;
Мясной фарш;
Баранину с костями;
Рыбу;
Ультрапастеризованное молоко, сметану, твердый сыр;
Чай.
Существующий список уже содержит такие продукты, как пшеничная мука I сорта и хлеб из нее, весовые рожки, рис, гречка, подсолнечное и сливочное масло, говядина (лопаточно-грудная часть), курятина на кости, пастеризованное молоко (2,5%), кефир (2,5%), творог, картофель, морковь, лук, капусту, сахар-песок, яйца I категории и соль.
Минторговли отмечает, что каждая новая позиция будет дополнительно обсуждена с бизнес-сообществом, палатой предпринимателей и государственными органами.
Расширение перечня социально значимых продуктов будет временной мерой и направлено на:
Повышение доступности наиболее востребованных товаров для населения;
Стабилизацию цен на эти продукты;
Исключение непродуктивных посредников, формирующих высокую торговую надбавку;
Создание стимулов для производителей увеличивать объемы производства и расширять мощности.
Минторговли подчеркивает, что включение новых продуктов в список позволит обеспечить население качественными товарами по стабильным ценам и стимулировать отечественное производство.
