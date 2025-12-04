18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.89
587.54
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.12.2025, 12:13

Какие продукты в Казахстане станут социально значимыми: Минторговли опубликовало новый список

Новости Казахстана 0 524

Министерство торговли Казахстана предложило расширить перечень социально значимых продуктов питания (СЗПТ), включив в него ряд новых товаров, что позволит сделать их более доступными для населения. Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА», сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: shedevrum.ai
Фото: shedevrum.ai

Рост списка: с 19 до 33 наименований

Ранее перечень СЗПТ включал 19 продуктов. Сейчас Минторговли предлагает увеличить количество позиций до 33. В расширенный список предлагается включить:

  • Помидоры, огурцы, яблоки;

  • Говядину с костями и мякоть;

  • Мясной фарш;

  • Баранину с костями;

  • Рыбу;

  • Ультрапастеризованное молоко, сметану, твердый сыр;

  • Чай.

Существующий список уже содержит такие продукты, как пшеничная мука I сорта и хлеб из нее, весовые рожки, рис, гречка, подсолнечное и сливочное масло, говядина (лопаточно-грудная часть), курятина на кости, пастеризованное молоко (2,5%), кефир (2,5%), творог, картофель, морковь, лук, капусту, сахар-песок, яйца I категории и соль.

Обсуждение с бизнесом и государством

Минторговли отмечает, что каждая новая позиция будет дополнительно обсуждена с бизнес-сообществом, палатой предпринимателей и государственными органами.

Цели расширения списка

Расширение перечня социально значимых продуктов будет временной мерой и направлено на:

  • Повышение доступности наиболее востребованных товаров для населения;

  • Стабилизацию цен на эти продукты;

  • Исключение непродуктивных посредников, формирующих высокую торговую надбавку;

  • Создание стимулов для производителей увеличивать объемы производства и расширять мощности.

Минторговли подчеркивает, что включение новых продуктов в список позволит обеспечить население качественными товарами по стабильным ценам и стимулировать отечественное производство.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь