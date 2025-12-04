Каждое движение в Сети для казахстанцев может обернуться неожиданной проверкой: за что грозит наказание

В Казахстане вводится новый уровень ответственности за использование искусственного интеллекта (ИИ), который касается не только владельцев и собственников систем ИИ, но и обычных пользователей. Что важно знать каждому казахстанцу, работающему с нейросетями и другими ИИ-сервисами — в нашем материале, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: techradar.com

Кто попадает под ответственность

Согласно информации Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, новая статья 641-1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) регулирует использование ИИ. Ранее речь шла только о владельцах и собственниках систем ИИ:

Собственник — лицо, владеющее системой на праве собственности и распоряжающееся ею.

Владелец — лицо, фактически использующее систему без передачи права собственности.

Теперь же ответственность распространяется и на физических лиц — пользователей ИИ, если их действия ведут к созданию или распространению запрещённого или ложного контента.

Основные требования к пользователям

Пользователи ИИ должны помнить следующие правила:

Не создавать и не распространять запрещённые материалы , включая дискриминационный контент и сведения, нарушающие права человека.

Не распространять ложную или недостоверную информацию , генерируемую нейросетями.

При публикации контента с использованием ИИ учитывать, что он должен быть помечен как сгенерированный системой, чтобы не вводить других пользователей в заблуждение.

Министерство отмечает: нарушения этих правил влекут административную ответственность для всех субъектов, включая физические лица.

"Статья 641-1 распространяется на всех субъектов, включая физических лиц, если их действия приводят к необеспечению информирования пользователей о синтетических результатах деятельности системы ИИ, которые могут ввести их в заблуждение, а также созданию или распространению запрещенной информации, ложных сведений, дискриминационных материалов либо иного вреда, связанного с использованием ИИ.

Штрафы для физических лиц

Если пользователь нарушит закон, ему грозит штраф по статье 641-1 КоАП:

Размер штрафа: от 15 до 30 МРП, что в 2026 году составляет от 64 875 до 129 750 тенге.

Таким образом, казахстанцам важно соблюдать правила работы с ИИ и следить за достоверностью создаваемого и публикуемого контента.