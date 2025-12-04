18+
04.12.2025, 14:52

Важное заявление по курсу тенге сделал Нацбанк — чего ждать казахстанцам

Новости Казахстана 0 755

Национальный банк Казахстана (НБК) 4 декабря 2025 года опубликовал официальное сообщение о состоянии валютного рынка. Как отмечают эксперты, с октября текущего года тенге демонстрирует устойчивое укрепление, достигнув уровня 499–500 тенге за доллар, что составляет рост на 9%, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В пресс-службе НБК подчеркнули, что «укрепление национальной валюты отражает сочетание благоприятных внешних условий, последовательной макроэкономической политики и улучшившихся ожиданий инвесторов».

Влияние внешнего экономического фона

Стабильность мировых цен на нефть выше $60 за баррель и снижение процентных ставок Федеральной резервной системы США привели к ослаблению глобального индекса доллара на 8,3% и укреплению валют развивающихся рынков на такой же показатель с начала года.

Повышенный интерес международных инвесторов к активам развивающихся стран, включая Казахстан, также поддерживает укрепление тенге.

Роль координированной политики правительства и Нацбанка

По словам представителей НБК, важную роль сыграла согласованная политика правительства и Национального банка, направленная на снижение инфляционного давления и повышение предсказуемости макроэкономической среды.

В рамках Программы совместных действий на 2026–2028 годы правительство, Нацбанк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка реализуют меры, направленные на:

  • устранение дисбалансов между спросом и предложением;

  • повышение эффективности бюджетных расходов;

  • внедрение микро- и макропруденциального регулирования;

  • рост реальных доходов граждан;

  • формирование условий для устойчивого экономического роста и стабилизации инфляции.

Доверие инвесторов и портфельные инвестиции

Нацбанк отмечает, что последовательная денежно-кредитная политика повысила доверие участников рынка. Умеренно жесткая политика способствовала пересмотру инфляционных ожиданий и росту реальной доходности тенговых инструментов, что увеличило их привлекательность для нерезидентов.

С октября по конец ноября объем портфельных инвестиций нерезидентов в государственные ценные бумаги Казахстана вырос на $1,1 млрд, достигнув исторического максимума $3,6 млрд. С начала года общий прирост составил $1,5 млрд. Это также позволило снизить стоимость заимствований Минфина на длинном конце кривой на более чем 1 п.п.

Поддержка курса и инфляции

Повышенное предложение иностранной валюты со стороны инвесторов стало прямым фактором укрепления тенге. Дополнительную поддержку обеспечил благоприятный внешний фон.

Развитие инфраструктуры рынка государственных ценных бумаг — прозрачность операций, формирование кривой доходности, улучшение доступа и расчетных процедур для нерезидентов — создало качественную базу для функционирования рынка и укрепило интерес иностранных инвесторов.

Укрепление тенге также помогает ограничить перенос внешнего ценового давления на внутренние цены, оказывая стабилизирующее влияние на инфляцию.

Прогноз и дальнейшие меры

В Нацбанке подчеркнули, что текущая динамика обменного курса отражает улучшение качества экономической политики и формирование предсказуемой макросреды. Последовательная умеренно-жесткая политика служит сигналом приверженности целям ценовой стабильности и укрепляет доверие к тенговым инструментам.

Нацбанк продолжает придерживаться режима свободного плавания валюты, допускает разумную двустороннюю волатильность курса и мониторит рынок. На данный момент спекулятивной активности не наблюдается, а факторов, требующих вмешательства, нет.

