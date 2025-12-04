Олжас Сулейменов выдвинут на Нобелевскую премию мира

Сегодня, 4 декабря 2025 года, стало известно, что казахстанская партия зеленых "Байтақ" официально предложила кандидатуру писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова для присуждения Нобелевской премии мира. Об этом сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу партии, спередает Lada.kz.

Олжас Сулейменов. Кадр из фильма "Бросить вызов судьбе"

Инициатива партии и заявление руководства

Как отметили в пресс-службе "Байтақ", инициативу выдвижения Сулейменова озвучил председатель партии Азаматхан Амиртаев. Решение объясняется не только гражданской позицией партии, но и признанием значительного вклада писателя в укрепление глобального мира и международной ядерной безопасности.

Роль Олжаса Сулейменова в ядерной безопасности

Особое внимание уделяется деятельности Сулейменова в рамках движения "Невада-Семипалатинск". Благодаря его усилиям был закрыт Семипалатинский ядерный полигон, а также инициирована международная кампания, в результате которой были закрыты еще четыре крупных ядерных полигона в разных странах мира, включая полигон в Неваде.

Мировое признание и моральный аспект

Партия "Байтақ" подчеркнула, что выдвижение Сулейменова на Нобелевскую премию мира является не только знаком уважения к его заслугам, но и моральным обязательством Казахстана перед международным сообществом. Представители партии уже направили официальное обращение в Нобелевский комитет с просьбой рассмотреть кандидатуру писателя.

Контекст Нобелевской премии мира в 2025 году

Напомним, что в 2025 году Нобелевскую премию мира получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо. Награда была присуждена "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии", отмечает сайт Нобелевского комитета.

Скандалы и дискуссии вокруг премии

Отметим, что нынешний президент США Дональд Трамп также претендовал на Нобелевскую премию мира в 2025 году, считая, что его усилия по урегулированию конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке, делают его достойным награды. Ранее издание The Telegraph публиковало мнение, что Трамп может рассмотреть повышение торговых пошлин для Норвегии в случае, если Нобелевский комитет не присудит ему премию.

Кроме того, Дональд Трамп критиковал присуждение Нобелевской премии мира бывшему президенту США Бараку Обаме в 2009 году, считая, что его деятельность тогда не оправдывала получения столь высокой награды.